Bochum: Übler Unfall! Frau schleppt sich aus Wrack – Mann in Not

Schwerer Unfall auf dem Weg zur A448 in Bochum am Sonntag (16. Oktober). Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Auto mit zwei Insassen gegen 14 Uhr in der Auffahrt „Kohlenstraße“ verunglückt. Der Wagen schleuderte über die Leitplanke und kam erst auf der Seite liegend im Graben neben der Autobahn-Auffahrt in Fahrtrichtung Witten zum Stehen.

Zeugen alarmierten den Notruf und leisteten bis zum Eintreffen der Feuerwehr Erste Hilfe. Sie kümmerten sich um eine leicht verletzte Frau, die sich selbstständig aus dem Unfallwagen befreien konnte. Dramatischer stand es jedoch um einen Mann, der es nicht aus dem Wrack schaffen sollte.

Bochum: Mann in Wrack eingeklemmt

Der Mann war im Fahrzeug eingeklemmt. Mit seinen schweren Verletzungen hatte er keine Chance, sich zu befreien. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Erstversorgung des Verletzten. Währenddessen bereitete die Feuerwehr die Rettung des Mannes aus seiner misslichen Lage ein.

Dazu musste das Wrack zunächst so stabilisiert werden, dass es bei der anstehenden Befreiungsaktion nicht umkippt. Danach flexten die Einsatzkräfte die Sitze aus dem Wagen. So konnte der Schwerverletzte schließlich mit einem Rettungsbrett durch den Kofferraum befreit werden.

Die Feuerwehr Bochum musste einen Schwerverletzten aus diesem Wrack befreien. Foto: Feuerwehr Bochum

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Weg zur A448 in Bochum zeitweise gesperrt

Nach der mühevollen Rettungsaktion kamen beide Unfallopfer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Auffahrt zur Bochumer Autobahn rund eine Stunde gesperrt werden.

Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.