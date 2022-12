Tierheim in NRW muss Abschied von altem Freund nehmen – „Macht uns das Herz schwer“

Mit seinen großen braunen Augen schaut die Fellnase in die Kamera, blickt neugierig und wach auf seine Umgebung. Jetzt nimmt ein Tierheim in NRW traurigen Abschied von Hund Benny. Die Worte, die das Tierheim Bottrop in NRW für den ehemaligen Schützling findet, sind herzzerreißend – und lassen darauf hoffen, dass der Vierbeiner den Weg über die Regenbogenbrücke gefunden hat.

Auf Facebook postet das Tierheim ein Foto von Benny, schreibt über die traurige Geschichte des Beagles: „Wir sind traurig. Unser ehemaliger Schützling Benny ist gestorben. Benny, der leider mehrmals sein Zuhause verloren hatte, war lange Zeit bei uns zuhause. Anfang diesen Jahres dann hat er sein ‚für immer Zuhause‘ gefunden. Dass er nun so schnell schlimm erkrankte, macht uns das Herz schwer.“

Tierheim in NRW muss Abschied von altem Freund nehmen

Der süße Vierbeiner war kontaktfreudig, liebte Menschen und andere Tiere. Das Tierheim schreibt dazu: „Viele neue Freunde hast du gefunden und sogar ein Kangal durfte sich dazu gesellen. Eine unglaubliche Entwicklung innerhalb kürzester Zeit. Gefühlt jeden Tag ein Fortschritt, der hat Stolz empfinden lassen.“

Doch dann kam die bittere Realität: Krebs. Das Tierheim: „Aber auch hier hast du Lebenswillen und Kampfgeist bewiesen. Obwohl das Lymphom dich binnen 36 Stunden hat erblinden lassen, hast du dich nicht unterkriegen lassen. Während andere Tiere mit derselben Diagnose unter Appetitlosigkeit und Apathie leiden, hast du gefuttert, was der Napf hergab und hast alles genossen, was dir das Leben angeboten hat.“

Tierfreunde trauern mit – „Gute Reise, kleiner Kämpfer“

Ende November hat Benny den Kampf gegen den Krebs dann verloren: „Leider war es am 30. November 2022 doch soweit. Du warst stur und fordernd, du warst daran gewöhnt, deinen Willen zu bekommen, du warst leider derjenige, der am meisten unter den Fehlern anderer gelitten hat. Du warst und bleibst ein toller Hund! Wir vermissen dich sehr.“

Mit der Trauer ist das Tierheim bei weitem nicht allein. Etliche Tierfreunde haben auf den Beitrag reagiert und kommentiert.

Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Tschüss, starker Kerl. Von dir kann jeder Mensch nur lernen!“

„Ein toller Kerl, er musste viel zu früh gehen.“

„Das ist wirklich mega-traurig. Gott sei Dank hat er noch ein Zuhause gefunden und Menschen, die ihn geliebt haben. Alles Liebe für die Familie und viel Kraft.“

„Mach’s gut auf der anderen Seite. Wir haben auch einen Beagle. Stur ohne Ende, aber ein Herz aus Gold und purer Liebe.“

„Gute Reise, kleiner Kämpfer.“

Ruhe in Frieden, süße Fellnase…