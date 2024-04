Notfall in NRW-Tierheim – plötzlich steht die Feuerwehr vor der Tür

Straßenkatzen kennen viele Menschen nur aus dem Urlaub im Ausland, doch auch in Deutschland leben Millionen von Katzen, die kein Zuhause haben. Straßenkatzen sind meist scheu, leben versteckt und meiden Menschen, weswegen man das große Leid im Alltag oft nicht mitbekommt. Laut dem Tierschutzbund sind dazu rund 99 Prozent der Straßenkatzen krank, wenn sie das erste Mal untersucht werden.

Zahlreiche junge Katzen werden auch auf der Straße geboren. Einen solchen Notfall gab es auch in einem NRW-Tierheim. Plötzlich stand spät am Abend die Feuerwehr vor der Tür.

NRW-Tierheim: Notfall am späten Abend

Auch wenn es abends in dem Tierheim Köln-Dellbrück meistens ruhiger wird, kennen Notfälle keinen Feierabend. In dem NRW-Tierheim klingelte es noch gegen 21 Uhr – die Feuerwehr stand vor der Tür, wie die Tierschützer auf Facebook berichten. Dabei hatten die Mitarbeiter der Feuerwehr ein winziges Tierchen. Passanten sind in der Umgebung auf die kleine, noch ganz junge Katze aufmerksam geworden. Gerade einmal 117 Gramm wiegt die kleine Mieze. Derzeit ist sie bei einer Mitarbeiterin des Tierheims untergekommen, wo sie brav aus dem Fläschchen trinkt.

Auch interessant: Tierheim NRW: Merkwürdiger Katzen-Fund – Mitarbeiter stehen vor Rätsel! „Extrem verstört“

Damit ist die Angelegenheit jedoch noch nicht erledigt. Auf Facebook hat das NRW-Tierheim eine wichtige Botschaft. Diejenigen, die die kleine Katze gefunden haben, sollen sich bitte unbedingt im Tierheim melden. Die Mitarbeiter sorgen sich nämlich um den Rest der Familie.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schließlich wirft eine Katze in der Regel drei bis sechs Junge, die vielleicht noch allein irgendwo liegen. So klein wie die gefundene Katze ist, sind die weiteren Jungen sicher erst wenige Tage alt.

Das könnte dich auch interessieren:

Auch die Tierfreunde in den Kommentaren drücken die Daumen. „Ich hoffe sehr, dass die Finder sich melden, es ist so wichtig zu schauen, ob die Mama und Geschwister noch irgendwo sind“, kommentiert eine Userin. Angaben zu dem Fundort gibt es bislang nicht.