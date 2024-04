Tierheim NRW: Merkwürdiger Katzen-Fund – Mitarbeiter stehen vor Rätsel! „Extrem verstört“

Wenn Tiere in Not sind oder Halter nicht mehr weiterwissen, dann sind die Tierheime in NRW zur Stelle. Nicht selten aber passiert es, dass Besitzer aus Scham die Tiere einfach aussetzen.

Wenn die Tiere dann Glück im Unglück haben, werden sie von Passanten entdeckt und landen als Fundtiere im Tierheim. Auch im Tierheim Köln-Dellbrück kamen wieder zwei Katzen an. Den Mitarbeiter werden oftmals die skurrilsten Geschichten erzählt. Auch in diesem Fall bleiben viele Fragen offen.

Tierheim NRW nimmt Katzen auf

„Die Geschichte von Hanni und Nanni ist abenteuerlich“, drücken es die Tierpfleger auf Facebook vorsichtig aus. Und weiter: „Der Finder berichtete, auf einem Firmengelände in Flittard einen Karton mit drei Katzen gefunden zu haben.“ Eine der Samtpfoten sei beim Öffnen des Kartons weggelaufen. Die anderen beiden habe er in eine Hundetransportbox gesetzt und sich unverzüglich auf den Weg zum Tierheim gemacht.

Nicht selten passiert es, dass die wahren Besitzer sich als Finder ausgeben, um die Abgabegebühr nicht zahlen zu müssen. Ob die Geschichte nun der Wahrheit entspricht oder nicht, das können wohl nur die Katzen bezeugen. Sei es drum, denn inzwischen scheinen sich die Tiere immer mehr mit ihrem neuen vorübergehenden Zuhause vertraut zu machen. Am Anfang war daran offenbar gar nicht zu denken.

„Extrem verstört und ängstlich“

„Hanni und Nanni waren am ersten Tag extrem verstört und ängstlich, mittlerweile haben sie aber verstanden, dass wir ihnen nichts Böses wollen und lassen sich schon kraulen“, verrät das Tierheim Köln-Dellbrück.

Und viel wichtiger als hinter das Geheimnis ihrer Vergangenheit zu kommen, ist die Frage nach ihrer Zukunft. Und damit die beiden Katzen auch eine haben, können sie hoffentlich bald so schnell wie möglich vermittelt werden.