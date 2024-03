Tierheim in NRW vermittelt Hund – wenig später folgt die große Überraschung

Wenn Hund, Katze und Co. das Tierheim wieder verlassen und in ein neues Zuhause ziehen können, dann ist das Happy End besiegelt. Doch nicht allen Vierbeinern ist dieses Schicksal auch am Ende vergönnt.

Diese bittere Erfahrung musste jetzt auch wieder ein Hund in einem NRW-Tierheim machen. Seine 18 Kameraden und er wurden Anfang des Jahres von den Aachener Tierschützern gerettet. Doch während fast alle seiner Kumpanen ein neues Zuhause fanden, blieb die kleine Chihuahua-Hündin auf der Strecke. Plötzlich sollte sie für eine ungeahnte Überraschung sorgen.

Tierheim in NRW: Hund sorgt für ungeahnte Überraschung

„Zuckerschock zur späten Stunde“, titelte jetzt das Aachener Tierheim ein Facebook-Video. Darin zu sehen: Eine Chihuahua-Hündin mit ihren zwei kleinen Welpen. „Tadaaaa, da sind die ersten zwei Hundekinder“, heißt es weiter.

Für die Tierschützer eine Riesen-Überraschung. „Fast alle sind glücklich vermittelt, nur eine kleine süße Maus war ein Überraschungs-Ei“, schrieb das NRW-Tierheim. Denn dass die Chihuahua-Hündin überhaupt schwanger war, war für die Mitarbeiter bis kurz vor knapp unklar.

Tierfans außer sich

„Tausend Dank an unsere Pfleger, die tapfer mit der stolzen Mama die Stellung halten. Ihr seid großartig“, richtete das Tierheim seinen Dank an die Tierschützer. Und die dürften bei dem niedlichen Anblick wirklich einen Zuckerschock bekommen haben.

Auch die Hunde-Liebhaber sind vollkommen aus dem Häuschen. „Ist das schön. Der Mama, den Babys aber auch allen Helfern viel Glück und alles Gute“, „Och wie süß“ oder „Eine tolle Mama, und ganz süße Babys“, heißt es unter anderem in den Kommentaren. Sogar der ein oder andere Verwandte der Chihuahua-Hündin meldet sich in der Kommentarspalte: „Onkel Cyano gratuliert aus der neuen Heimat“, heißt es so etwa.