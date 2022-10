Tierheim in NRW macht schrecklichen Fund – „Brutal und fahrlässig“

Dieser Anblick lässt besonders Tierfreunde fassungslos zurück: Ein Tierheim in NRW machte einen schrecklichen Fund und teilte davon Fotos in den sozialen Netzwerken.

Das Tierheim Bergheim (NRW) bekommt täglich so einige traurige Schicksale von Hund, Katze, Kaninchen und Co. mit. Doch dieser Vorfall ließ die Mitarbeiter besonders wütend werden: Eine unbekannte Person stellte einen zugeklebten Pappkarton vor der Tür des Tierheimes ab – mit einem lebenden Kater drin!

Tierheim in NRW findet Kater in Karton

Der Kater wurde neben dem Reifen eines Autos platziert – und einfach seinem Schicksal überlassen! „Immerhin“ bohrten die unbekannten Tierquäler noch kleine Luftlöcher in das Paket. Ein Napf mit Katzenfutter gab es auch noch in den dunklen Karton mit. Handschriftlich steht auf einem Zettel, welcher auf dem Paket klebte, geschrieben: „Ist uns zugelaufen. Wir können uns leider nicht kümmern. Danke!“ Glücklicherweise überlebte der Kater körperlich weitestgehend unbeschadet, wie das geteilte Bild vermuten lässt. Welche Ängste das Tier durchgestanden haben muss, kann man nur erahnen.

Tierheim in NRW ist jetzt auf der Suche nach dem Täter

Das Tierheim Bergheim hat den Vorfall auf seiner Facebook-Seite öffentlich gemacht. „Eine Fundkatze ins Tierheim zu bringen, ist völlig ok. Eine Fundkatze um 22 Uhr (!) in einem zugeklebten kleinen Karton in der Nähe des Tierheimtors abzustellen, ist einfach nur brutal und fahrlässig. Wäre Kollegin Iris nicht gestern noch zufällig dort vorbeigegangen, hätte der kleine Kater heute Morgen immer noch in der Kiste gesessen.“, schreibt das Tierheim zu den erschreckenden Bildern. „Falls jemand die Schrift oder den Kater wiedererkennt, freuen wir uns über Hinweise, wir würden gerne Anzeige erstatten.“

Und der Vorfall lässt nicht nur die Mitarbeiter im Tierheim fassungslos zurück – unter dem Beitrag bringen weitere Menschen ihren Unmut deutlich zum Ausdruck: „Einfach nur unfassbar. Was gibt es nur für Menschen“, „Sowas geht gar nicht, das arme Tier, zum Glück wurde der Karton mitsamt Kater noch rechtzeitig gesehen!“ und „Zugelaufen… na klar. Da wird bestimmt mal wieder das eigene Tier entsorgt. Habe ich leider grade in letzter Zeit oft genug erlebt“, heißt es unter anderem in den Kommentaren. Bleibt nur zu hoffen, dass der Kater schon bald ein liebevolles zu Hause findet.