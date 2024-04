Ruhrgebiet: Passant findet Karton in U-Bahn-Station – der Inhalt bricht allen das Herz

Wer ein Paket erhält, hat in der Regel allen Grund zur Freude. Ob man beim Online-Shopping zugeschlagen hat oder Freunde und Familie einem eine Überraschung gesendet haben – wenn der Bote einem die Ware überreicht, gibt’s in der Regel kein Halten mehr.

Anders sieht es allerdings aus, wenn man in der Öffentlichkeit plötzlich auf einen Pappkarton stößt. Bei vielen macht sich dann direkt ein mulmiges Gefühl breit. So auch jetzt bei einem Passanten aus dem Ruhrgebiet. In einer U-Bahn-Station in Herne-Wanne machte er den überraschenden Fund. Doch der Inhalt macht tief betroffen.

Ruhrgebiet: Tierisches Trio im Karton

Mit Löchern ausgestattet, ließ der Karton schon Böses erahnen. Und tatsächlich: Als der Passant aus dem Ruhrgebiet die Box öffnete, war darin ein Katzen-Trio zu finden. Umgehend brachte er die drei ins Tierheim Herne-Wanne.

Auch die Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ griff den schockierenden Fall dieser Tage auf. Bei dem tierischen Trio soll es sich demnach um zwei etwa ein Jahr alte Katzen und einen gerade mal vier Monate alten Kater handeln. Die Tierheim-Mitarbeiter gaben den Samtpfoten die Namen Clarita, Claudi und Cosmo.

Bekommen die Katzen ihr Happy End?

Und schnell hatten die Tierpfleger einen Verdacht. Demnach könnte es sich bei der getigerten Katzen-Dame Claudi um die Mutter des kleinen Cosmo handeln. Denn das Tier würde sich liebevoll um den Nachwuchs kümmern, ihn den ganzen Tag putzen, begleiten und beschützen.

Das Tierheim aus dem Ruhrgebiet hofft jetzt darauf, dass es alle drei Katzen gemeinsam vermitteln kann. „Clarita, Claudi und Cosmo sind unkompliziert und als Anfängerkatzen geeignet. Claudi hat einen großen Drang nach draußen. Es wäre schön, wenn sie und die anderen später Freigang bekommen könnten“, so die Mitarbeiter aus Herne-Wanne. Wer Interesse daran hat, das Tier-Trio kennenzulernen, kann sich beim Tierheim per Telefon unter 02325 62413 melden.