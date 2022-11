Tierheim in NRW: Vierbeiner erleidet Unfassbares – „Einfach nur traurig“

Das Tierheim Bergheim (NRW) hat wohl schon so manch schweres Schicksal miterlebt. Doch dieser Fall lässt die Verantwortlichen einfach nur sprachlos zurück.

Wer sich ein Haustier zulegt, der liebt es in der Regel wie ein eigenes, vollwertiges Familienmitglied. Für keinen Preis der Welt tauscht man seinen Vierbeiner aus. Doch offenbar sehen das nicht alle so, wie das Tierheim Bergheim (NRW) mit Entsetzen feststellte. Sie bekamen es jetzt mit einem besonders traurigen Tier-Schicksal zu tun.

Tierheim in NRW: Vierbeiner einfach ausgesetzt

Ein Kaninchen wurde herzlos ausgesetzt! Seine Besitzer stellten seinen vollkommen verdreckten Käfig einfach in der Kälte ab! Der süße Vierbeiner wurde letztendlich vom Ordnungsamt an das Tierheim übergeben. Und die Mitarbeiter teilten das traurige Hasen-Schicksal auf ihrer Facebook-Seite.

„Heute brachte das Ordnungsamt Kerpen dieses arme Kaninchen. Die Besitzer haben es in seinem verdreckten Käfig einfach draußen in der Kälte ausgesetzt. Jetzt wird alles besser, liebes Langohr. Stell deine Uhren nochmal auf Null und vergiss alles, was du bisher erlebt hast“, schreibt das Tierheim in dem Social-Media-Post. Dazu gibt es ein Foto des ausgesetzten Kaninchens und des von Exkrementen übersäten Käfigs.

Tierheim in NRW: Facebook-User völlig außer sich

Und dieser Anblick lässt nicht nur das Tierheim selbst ziemlich sauer werden. Auch zahlreiche Tierfreunde haben unter dem Beitrag ihre Wut deutlich zum Ausdruck gebracht. „Das ist einfach nur traurig und völlig unentschuldbar“, „Was sind das für Kreaturen, die sich Tiere anschaffen und dann total verdreckt aussetzen. Dankeschön an den Finder. Kleiner Mümmelmann jetzt wird alles besser, viel Glück“ und „Armer Schatz. Ich hoffe, er/sie hat keine Unterkühlung bekommen. Viel Erfolg, kleines Schnuffi!“ heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Da kann man nur hoffen, dass die putzige Fellnase schon bald ein neues, liebevolles zu Hause findet…