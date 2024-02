Tierheim in NRW: Beim Anblick dieses Hundes brechen alle Dämme – „Musste Tränen verdrücken“

Wenn es bei den Tierheimen in NRW an die Pforten klopft, dann sind die Mitarbeiter oftmals schon in Alarmbereitschaft. Kommt wieder ein neuer tierischer Bewohner? Welches Schicksal hat er hinter sich und wie lange wird er wohl im Tierheim verweilen?

Diese Fragen kreisen den Tierpflegern durch den Kopf. Denn die Erfahrung zeigt, dass die meisten Tiere oftmals ein gehöriges Päckchen an tragischen Erinnerungen mit sich schleppen. Doch die Mitarbeiter stecken nie den Kopf in den Sand und hoffen immer auf ein Happy End.

Tierheim in NRW: Traurige Trennung

Nicht selten fließen auch bei den hartgesottensten Tierpflegern beim Blick auf die Tiere die Tränen. So auch bei dem Hund Otto – doch dieses Mal waren es Freudentränen. Aber ganz von Anfang. Otto hätte wohl nie gedacht, dass er einmal im Tierheim Bergheim landen würde. Denn zuhause war er stets glücklich und wurde geliebt, allerdings trennte ihn ein Schicksalsschlag von seinem geliebten Herrchen.

In der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ wird Ottos Geschichte Anfang Februar erzählt. Darin heißt es, dass der Besitzer des Münsterländers mit der Zeit so stark an Demenz erkrankt ist, dass er sich nicht mehr um den Vierbeiner kümmern konnte. Das Pflegepersonal des kranken Herrchens übernahm zwischenzeitig die Verpflegung des Rüden, doch das konnte kein Dauerzustand sein. Somit landete Otto mit 13 Jahren im Tierheim und suchte nun ein neues Zuhause.

Hunde-Opa wird plötzlich zum Welpen

Gar keine so leichte Aufgabe für einen Hunde-Opa einen passenden Platz zu finden. Denn oftmals wollen viele Interessenten lieber jüngere Hunde, damit sie noch viel Zeit mit ihnen haben. Doch offenbar verliebte sich schnell jemand in die treuen und liebevollen Augen des Rüden. Denn nur zwei Wochen nach der TV-Ausstrahlung darf Otto in sein neues Zuhause ziehen – und die Freude ist ihm regelrecht anzusehen.

„Als Tierheimleiterin Heike Bergmann uns dieses Video zeigte, mussten wir alle ein paar Glückstränchen verdrücken. Schon Minuten nachdem sie mit Otto dessen neues Zuhause betrat, verwandelte sich der Münsterländer-Opa in einen neuen Hund“, berichtet das Tierheim Bergheim auf Facebook. Zu sehen ist ein Hund, der wie ein junger Welpe durch den Garten tobt und einem Ball hinterherjagt. Überglücklich wedelt er mit dem Schwanz hin und her. Eine Win-Win-Situation, denn mit Otto haben die neuen Besitzer einen gut erzogenen und liebevollen Weggefährten gefunden.