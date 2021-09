Telekom in NRW: Falsche Mitarbeiter! Polizei warnt vor diesem miesen Betrug

Vorsicht! Fiese Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Telekom in NRW aus.

Um an das Geld von anderen Menschen ranzukommen, schrecken Betrüger meistens vor nichts zurück. Ihre Opfer sind oftmals alte alleinstehende Menschen. So auch in diesem Fall.

Telekom in NRW: Zwei Unbekannte geben sich als Mitarbeiter von Telekom aus – auf einmal stehen sie in der Wohnung

Als eine alte Seniorin nichtsahnend ihre Haustür am Dienstagmittag öffnete, standen auf einmal zwei vermeintliche Mitarbeiter der Telekom vor ihr.

Telekom in NRW: Unbekannte gaben sich als Mitarbeiter der Telekom aus, um in die Wohnung einer Seniorin zu gelangen. (Symbolbild) Foto: imago/Steinach

Die beiden unbekannten Männer gaben an die „Dosen“ in der Wohnung überprüfen zu müssen und verschafften sich ohne das Einverständnis der 85-jährigen Dortmunderin Eintritt.

Während der eine die ältere Dame versucht habe abzulenken, indem er sie bat die Fernsehprogramme durchzuschalten, schlich sich der andere ins Schlafzimmer.

Kurz darauf flüchteten die Männer in unbekannte Richtungen, ohne dabei etwas mitgenommen zu haben. Die Polizei hofft jetzt dennoch auf Hinweise.

Polizei sucht nach Zeugen und spricht erneut eine dringende Warnung aus

Um dem Duo auf die Schliche zu kommen, hoffen die Beamten auf Zeugenaussagen. Die Männer werden wie folgt beschrieben: ca. 175 bis 180 cm groß, ca. 30 bis 35 Jahre alt, kurze braune Haare, sprachen Deutsch ohne Akzent.

Betroffen war eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Winandweg in Dortmund-Lütgendortmund, im Bereich nahe der Flaspoete. Zeugenhinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Telekom: Polizei gibt Tipps, wie man falsche Telekom-Mitarbeiter

Um andere Menschen vor derartigen Haustür-Betrügern zu schützen, appelliert die Polizei nochmal an alle, ein paar Aspekte zu befolgen.

Wir haben hier ein paar wichtige Tipps für euch zusammengefasst: