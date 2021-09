Spritpreis in NRW: Teurer als in Moers ist es nirgends! DAS wiederum sind die billigsten Tankstellen

Der Spritpreis in NRW hat es in sich!

Wer sein Auto tanken muss, wird ziemlich blöd aus der Wäsche schauen, wenn er die aktuellen Spritpreise in NRW sieht. Die Zeit der Corona-Hochphase ist glücklicherweise überstanden, doch damit auch die vergleichsweise niedrigen Spritpreise. Die sind 2020 in Folge des abgestürzten Ölpreises ziemlich in den Keller gerauscht, weil wegen der weltweit verhängten Lockdowns die Ölnachfrage entsprechend gesunken war.

Das ist Schnee von gestern – und eben auch jene Niedrigpreise!

Spritpreis in NRW: Teurer als in Moers ist es nicht

Vergleicht man aktuell die Spritpreise in NRW auf dem Portal „benzinpreis.de“, fallen einem fast die Augen raus! Denn längst sind auch in NRW die Preise für Super-Benzin jenseits der zwei Euro angekommen.

Die Preisentwicklung von Benzin in Deutschland:

genaue Preise orientieren sich am Rotterdamer Markt

dazu kommen Steuern und Abgaben

hierzulande gehören noch die Umlage für den Erdölbevorratungsverbund (0,27 Cent pro Liter für Super), die Energiesteuer (65,45 Cent pro Liter) sowie die Mehrwertsteuer von 19 Prozent dazu

mit dem Produktpreis, dem Deckungsbeitrag sowie der Energiesteuer ein Nettopreis ermittelt, auf den noch die Mehrwertsteuer erhoben wird

um Kartellrecht-Verstöße aufzudecken, wurde ab dem 1. Dezember 2013 eine entsprechende Stelle beim Bundeskartellamt eingerichtet

So kostet der Liter Super-Benzin an Tankstellen in Moers, Haltern am See, Remscheid und Bottrop schon mehr als zwei Euro (alle folgenden Preise beziehen sich auf den Stand: 29.09.2021, 15.30 Uhr). Selbst der traditionell günstigere Diesel ist in Bottrop, Hamm und Tecklenburg schon bei knapp 1,80 Euro pro Liter angekommen. Puh...

Spritpreis in NRW: Günstigste Tankstellen in Alpen, Alsdorf und Ostwestfalen

Doch wo es die teuersten Tankstellen gibt, können auch günstige Tankstellen verzeichnet werden. Und die gibt es in NRW für Super-Benzin in Alpen und Alsdorf, wo der Liter „nur“ 1,53 Euro kostet. In Stemwede-Arrenkamp in Ostwestfalen kriegt man den Diesel-Liter schon für 1,34 Euro. Kein Schnäppchen, aber doch günstiger als in den Rhein- und Ruhr-Großstädten.

Vergleichen lohnt sich also. Und nicht vergessen: Morgens und am Nachmittag ist der Spritpreis laut ADAC am höchsten Tagesstand angekommen. Am Vormittag und am (späten) Abend dagegen kann man vielleicht noch auf Schnäppchen hoffen... (mg)