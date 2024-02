Sunset Beach Festival: Besucher in Schockstarre! DIESE Mega-Stars kommen ins Ruhrgebiet

Dieses Jahr wird beim Sunset Beach Festival am Haltener Stausee gleich doppelt gefeiert! Denn bei dem Musik-Event im Ruhrgebiet steht in diesem Jahr der zehnjährige Geburtstag ins Haus.

Für die Veranstalter ist das Grund genug, das Programm für 2024 besonders unvergesslich zu gestalten. Dafür legt man in Haltern am See im Ruhrgebiet schon gleich bei den Veranstaltungstagen eine Schippe drauf. So bekommen Musikfans beim Sunset Beach Festival nicht nur wie bislang an zwei Tagen die Gelegenheit, die Hüften zu schwingen. Nein, in diesem Jahr wird gleich an drei Tagen gefeiert. Dabei wird auch bei den Stars in diesem Jahr nicht gegeizt. Bei dieser Gästeliste werden sich Besucher verwundert die Augen reiben.

Sunset Beach Festival soll „Statement“ im Ruhrgebiet setzen

Und die dürften in diesem Jahr besonders zahlreich im kleinen Örtchen Haltern am See erscheinen. Die Veranstalter rechnen in diesem Sommer mit bis zu 30.000 Besuchern. Damit werde man nicht nur bei der Besucherzahl „neue Maßstäbe“ am Seebad Haltern setzen; das Festival soll „zum größten Musikereignis der letzten 25 Jahre im Kreis Recklinghausen“ werden. Damit wolle man in der Region ein „echtes Statement“ setzen, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung heißt.

Damit das auch gelingt, hat man sich in diesem Jahr allein schon bei der Gästeliste große Ziele gesetzt. Neben House-Künstler Marten Hørger und dem DJ Brandon werden auch Weltstars in diesem Jahr mit dabei sein. Den Auftakt macht die international bekannte Band Toto, die mit Kulthits wie „Africa“ oder „Rosanna“ die Bühne zum Glühen bringen wird. Dabei allein wird es aber nicht bleiben.

Denn auch auf den belgischen DJ Lost Frequencies können sich Besucher freuen. Mit Songs wie „Are you with me“ oder „Where are you now“ hat er nicht nur in Deutschland wochenlang für Ohrwürmer gesorgt. Und auch in Haltern am See besteht in diesem Sommer die Gefahr dazu.

Mit Toto und Lost Frequencies kommen gleich zwei internationale Größen zum Sunset Beach Festival ins Ruhrgebiet. Auch Publikumsmagnet Wincent Weiss gibt sich die Ehre. Foto: Sunset Beach Festival

Zu guter Letzt steht aber auch ein bekannter deutscher Künstler auf der Gästeliste. Seit Freitag (2. Februar) ist auch offiziell klar, dass Wincent Weiss als Special Guest beim zehnten Sunset Beach Festival erscheinen wird. Doch wann ist es so weit? Das Musik-Event findet vom 27. bis 29. Juni statt. Gleich am ersten Tag eröffnen Toto die Bühne, an Tag zwei steht dann das Konzert von Wincent Weiss an. Den krönenden Abschluss bildet Lost Frequencies am Samstag, 29. Juni, sowie andere DJs und Künstler. Weitere Informationen zum Programm und den Tickets gibt’s auf der Internetseite des Sunset Beach Festivals.