Sparkasse in NRW schafft beliebten Service ab – das müssen Kunden wissen

In den letzten Jahren haben die Sparkassen in NRW ihr Angebot immer weiter überarbeitet. Zahlreiche Filialen sind unter anderem aus Kostengründen von der Bildfläche verschwunden. Viele kleinere Sparkassen sind miteinander fusioniert. Als Begründung wird dabei auch immer wieder auf das Online-Banking verwiesen.

Viele Kunden können und wollen auf ihr beliebtes Bargeld allerdings nicht verzichten. Viele betrachten deshalb mit Sorge, dass der ein oder anderer Service bei der Sparkasse eingestellt wurde. Jetzt sorgt eine neue Entscheidung für Aufsehen.

Sparkasse in NRW schafft diesen Service ab

So hat die Sparkasse in Schwerte nach ihrer Fusion mit dem großen Bruder aus Dortmund seine Münzeinzahlungsautomaten abgeschafft. Das bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage von DER WESTEN. Kunden könnten zwar weiterhin Münzgeld einzahlen, müssten dafür jetzt allerdings wieder an den Schalter. Münzen bis zu einem Wert von 50 Euro könnten Privat- und Geschäftskunden grundsätzlich kostenfrei einzahlen.

Bei mehr als 50 Euro bekämen die Kunden einen so genannten Safebag. Sie müssten dann ihr Münzgeld zählen und anschließend in die Tasche füllen. Unter Angabe des Einzahlungsbetrags müssten Kunden den Sack anschließend in der Filiale abgeben. Der Inhalt werde anschließend geprüft und der Einzahlungsbetrag auf dem Konto gutgeschrieben. „Die Kosten pro Safebag liegen bei fünf Euro“, erklärt der Sparkassen-Sprecher.

Das steckt hinter der Entscheidung der Sparkasse in NRW

Die Abschaffung der Münzgeld-Automaten betrifft allerdings nicht alle Sparkassen in NRW. Auf Nachfrage von DER WESTEN erklärte die Sparkasse Bochum, dass weiterhin sechs Münzeinzahlautomaten in der Hauptstelle am Dr.-Ruer-Platz zur Verfügung stehen würden. Und das solle auch so bleiben. Zudem sollen alle Kunden nach wie vor in allen Filialen die Möglichkeit haben, unsortiert und ungezählt Münzgeld abzugeben.

Kunden der Sparkasse Dortmund-Schwerte könnten ebenfalls noch die Münzeinzahlungsautomaten in der Filiale in Dortmund-Mitte nutzen. In Schwerte sind sie jedoch Geschichte. „Die Münzautomaten haben in der Vergangenheit immer wieder für Ärger gesorgt“, begründete ein Mitarbeiter der Sparkasse Schwerte gegenüber den „Ruhrnachrichten“.

Ausländische Münzen und Knöpfe hätten immer wieder für Störungen gesorgt. Ein wahrhaft kurioser Zwischenfall ereignete sich im vergangenen Jahr bei einem Münzeinzahlungsautomaten der Sparkasse in Gelsenkirchen (mehr hier). In Schwerte habe das Ende der Automaten übrigens bislang keine Auswirkungen gehabt: „Die Mitarbeitenden schleppen tagein, tagaus jede Menge Tüten“, so der Schwerter Sparkassen-Angestellte im Gespräch mit den „Ruhrnachrichten.“