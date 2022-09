Sparkasse in NRW: Geldautomat in die Luft gesprengt – Anwohner verletzt

Explosion in einer Sparkasse in Neuss (NRW)!

Am frühen Donnerstagmorgen (29. September) wurde ein Geldautomat in einer SB-Sparkasse in Neuss-Rosellen (NRW) gesprengt. Es ist nicht die erste Sprengung in diesem Stadtteil – aber diesmal wurden dabei erstmals unbeteiligte Menschen verletzt.

Explosion in NRW-Sparkasse – Polizei-Einsatz!

Die Detonation ereignete sich laut Polizei gegen 3.20 Uhr. Anwohner schreckten aus dem Schlaf, erkannten aufgrund ihrer Erfahrungen mit früheren Sprengungen schnell den Ernst der Lage – und alarmierten umgehend die Polizei.

Zeugen sprachen von angeblich drei Tätern, die sich mit einem roten Auto der Sparkassen-Filiale genähert hätten und anschließend mit hoher Geschwindigkeit Richtung A46 davongefahren seien.

Sparkasse in NRW: Nachbar erleidet Knalltrauma bei Geldautomaten-Sprengung

Zwei Anwohner wurden durch die Detonation leicht verletzt. Nach Informationen der „Bild“ erlitt einer der Nachbarn ein Knalltrauma.

Ein Geldautomat der Sparkasse in Neuss (NRW) wurde gesprengt. Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Die Polizei teilte jedoch mit, dass beide Verletzten nach einer medizinischen Erstversorgung wieder nach Hause gehen konnten.

Von den Tatverdächtigen fehlt derweil jede Spur. Zwar initiierte die Polizei direkt eine großflächige Fahndung – doch trotz Unterstützung durch einen Hubschrauber blieb die Suche erfolglos.

Um weitere Details, wie die verwendeten Sprengmittel oder die Höhe der entwendeten Beute, sollen sich nun die Ermittler der Kriminalpolizei kümmern.