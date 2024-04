Solingen: Nach Brandanschlag – schwere Vorwürfe aus der Türkei! „Wieder türkische Familie verbrannt“

Eine junge Familie starb am 25. März in Solingen qualvoll in Flammen – zwei kleine Mädchen, eines gerade mal drei Jahre, das andere wenige Monate alt, und die Eltern (29 und 28 Jahre alt) hatten in der Feuer-Hölle keine Chance. Die Familie ist bulgarisch-türkischer Herkunft, die Toten wurden nach islamischen Ritus beerdigt.

Jetzt erheben türkische Medien und renommierte Journalisten aus der Türkei schwere Vorwürfe gegen Deutschland – und ziehen eine Parallele zum verheerenden Mordanschlag von Solingen im Jahr 1993!

Solingen: Nach Brandanschlag – schwere Vorwürfe aus der Türkei!

Rückblick: Am Morgen des 29. Mai 1993 starben in Solingen nach einem verübten Brandanschlag auf ein Zweifamilienhaus fünf Menschen. 14 weitere Bewohner wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt, sorgten seinerzeit weltweit für Schlagzeilen. Die Tat hatte einen rechtsextremen Hintergrund.

Und auch im jüngsten Fall deutet laut Staatsanwaltschaft alles auf einen mörderischen Brandanschlag hin, ein Mann (39) wurde bereits festgenommen. Der Verdächtige soll ein Ex-Mieter sein, ihm wurde wegen Mietschulden gekündigt. Sachverständige hatten im Wohnhaus Spuren von Brandbeschleuniger im hölzernen Treppenhaus entdeckt (hier mehr).

Der Ort des Grauens: In Solingen wurde eine türkisch-bulgarische Familie ausgelöscht. Foto: IMAGO/epd

„Wieder eine türkische Familie verbrannt“

Der mutmaßliche Vierfachmord ist seit Wochen Thema in der Türkei, wird in Nachrichtensendungen rauf und runter behandelt. Ein renommierter TV-Journalist nimmt dabei kein Blatt vor den Mund, sagt und schreibt offen: „Die Menschen, die in Solingen verbrannten, waren Türken. Diejenigen, die darüber offen berichten, sind Türken. Diejenigen, die leiden, sind Türken. Türken haben keine anderen Freunde als Türken!“

Der Brandanschlag von Solingen ist prominentes Thema in türkischen Nachrichtensendungen – wo schwere Vorwürfe gegen Deutschland erhoben werden. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Ein anderer Journalist, der Tausende Follower auf Social Media hat, kritisiert Deutschland: „Schon wieder ein rassistischer Angriff auf Türken! 30 Jahre nach Solingen, das sich so sehr in unser Gedächtnis eingebrannt hat, ist wieder eine türkische Familie verbrannt. Und wieder in Solingen! Die Türken in Europa erwarten sofortige Aufklärung. Und Schutz!“

Die türkische Regierung unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan (70) hält sich öffentlich noch bedeckt zu den Vorfällen. Allerdings entsandte er den türkischen Generalkonsul in Düsseldorf, Ali Ihsan Izbul (47), zur Trauerfeier.