Solingen: Mann durch Machete lebensgefährlich verletzt – Verbindung zu tödlichem Brand

Die schreckliche Brand-Katastrophe in Solingen hat vier Menschen das Leben gekostet, eine ganze Familie ausgelöscht. Die 28 und 29 Jahre alten Eltern und zwei Mädchen im Alter von drei Jahren sowie wenigen Monaten starben in der Feuer-Hölle (wir berichteten). Jetzt kommen neue schreckliche Details ans Licht: Der mörderische Brand steht im Zusammenhang mit einem Machetenangriff!

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen am Mittwoch (10. April) um 12 Uhr zu beiden Fällen gemeinsam Stellung nehmen. Am Montag (8. April) wurde in Solingen ein 40 Jahre alter Mann mit einer Machete lebensgefährlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Als Verdächtiger wurde ein 39-Jähriger festgenommen. Jetzt wird gegen ihn wegen versuchter Tötung ermittelt.

Solingen: „Die Schreie vergesse ich nie“

Wie die Fälle zusammenhängen, wollen die Ermittler auf der Pressekonferenz am Mittwoch darstellen. Die Brandstiftung in dem Solinger Wohnhaus vor zwei Wochen stufen die Ermittler inzwischen als vierfachen Mord ein. Sachverständige hatten Spuren von Brandbeschleuniger im hölzernen Treppenhaus entdeckt.

Das schreckliche Feuer-Drama und der Tod der jungen Familie lösten große Anteilnahme aus. Gegenüber DER WESTEN schilderten Anwohner schreckliche Szenen. „Die Schreie vergesse ich nie. Da ist jemand mit einem Kind aus dem Fenster gesprungen. Das ist einfach nur fürchterlich. Auch, wenn ich niemanden aus dem Haus kenne, macht mich das betroffen“, betonte eine Anwohnerin.

Solingen: Weitere Anwohnerin schildert Schreckliches

„Die haben so geschrien. Ich hab vor allem eine Frau sehr laut gehört. Das war so schlimm. Ich kriege die Schreie nicht mehr aus meinem Kopf. Fürchterlich, wenn man hört, wie ein Mensch um sein Leben schreit. Vor allem, wenn man selbst Mutter ist, macht einen das fertig“, betonte eine weitere Anwohnerin gegenüber DER WESTEN. (mit dpa)