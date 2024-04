Capital Bra: Die Kriminellen kamen in der Nacht – „Das ist wirklich krank“

Am Samstag noch (13. April) bewies Rapper Capital Bra sein Wissen in der ARD-Show „Wer weiß denn sowas XXL.“

In der Nacht zum Sonntag folgte dann der Schock: Unbekannte zündeten den Wagen seiner Ehefrau an.

Capital Bra: SO griffen die Täter an

Musiker Capital Bra ist fassungslos: Direkt vor dem Haus seiner Familie, in einem Vorort von Berlin, ging sein Mercedes-AMG GLS 63 in der Nacht in Flammen auf! Der Hip-Hop-Star und seine Angehörigen waren zu dem Zeitpunkt sogar anwesend im Haus.

Kurze Zeit nach dem Geschehen sprach der Rapper mit „Bild“ über den schockierenden Vorfall: „Das ist wirklich krank. Was sind das für Menschen, die so etwas machen?“, berichtet er unter Tränen.

Gegen zwei Uhr stiegen drei vermummte Gestalten über das Einfahrtstor, kippten Brandbeschleuniger an den Mercedes, legten dazu eine flüssige Zündschnur vom Tor zum Wagen und zündeten sie dann an. Der Wagen brannte sofort lichterloh. Die Sicherheitskameras rund um das Haus von Capital Bra filmten die Tat.

Capital Bra musste um seine Familie bangen: „Mordanschlag“

Doch es kam noch schlimmer: Das Feuer griff auf das Dach des Eigenheims! Der Rapper schildert die schrecklichen Geschehnisse: „Das Dach hat auch Feuer gefangen. Der Rauch ist in die Schlafzimmer meiner Töchter gekommen. Ich war Gott sei Dank wach, habe alle geweckt. Hätte ich geschlafen, dann wären wir womöglich alle tot. Meine Frau ist weinend nach draußen gerannt.“

Die Feuerwehr, die Capital Bra kurz nach Bemerken des Feuers alarmierte, konnte den Brand löschen. Der Rapper bewies sich an dem Abend als echter Held: Er weckte seine vier Kinder und rettete sich mit seiner Ehefrau unter Panik durch ein Fenster nach draußen. Der Musiker blickt wütend auf die Tat und findet deutliche Worte: „Das war ein Mordanschlag. Diese Menschen haben mein Auto angezündet, die wollten mein Haus abbrennen.“

Capital Bra stellt klar: „Ich stecke das alles weg, aber diese Menschen hatten es auch auf meine Kinder abgesehen. Wenn sie etwas wollen, dann sollen sie zu mir kommen. Aber meine Familie? Ich will, dass diese Menschen gefasst werden, die Polizei muss diese Verbrecher bekommen!“