Solingen: Drohungen gegen Schule ++ Polizei durchkämmt Gebäude ++ Erste Details durchgesickert

Dramatische Szenen an der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen am Montagmorgen (23. Oktober). Statt Schülern und Lehrern wimmelt es rund um das Schulgebäude an der Wupperstraße in den frühen Morgenstunden von Polizisten. Wegen einer möglichen Bedrohungslage muss der Unterricht hier am Montag ausfallen.

„Die Polizei ist vor Ort, um den Sachverhalt zu prüfen und eine mögliche angedrohte Gefahr zu verhindern“, sagte ein Pressesprecher der Polizei in Wuppertal am Montagmorgen. Demnach hätten Verantwortliche der Solinger Schule sich wegen „angedrohter Straftaten“ bei den Behörden gemeldet. Um welche Drohungen es konkret ging und ob von einer Gefahr für die Allgemeinheit auszugehen ist, ist noch unklar.Wir halten dich in diesem Newsblog über die Geschehnisse auf dem Laufenden.

Solingen: Bedrohungslage! Polizei durchsucht Schul-Gebäude

8.10 Uhr: Sollte alles nach Plan laufen, werde der Unterricht morgen wieder stattfinden, erklärte der Schulleiter weiter.

7.51 Uhr: Schulleiter Andreas Tempel teilte gegenüber dem „Solinger Tageblatt“ mit, das auf dem Schulgelände ein Gasleck gefunden worden sei. Er appellierte an alle Schüler, sich vom Gebäude fernzuhalten. Ob jemand mutwillig für das Gasleck gesorgt haben könnte, ist aktuell unklar.

7.18 Uhr: Ob die Kollegen bereits mögliche Hinweise für eine Bedrohungslage gefunden haben, wollte die Polizeisprecherin auf Nachfrage von DER WESTEN zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentieren.

7.03 Uhr: Eine Sprecherin der Polizei Wuppertal teilte mit, dass Kollegen zur Stunde den Schulkomplex durchsuchen, um die Lage zu klären. Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei vorerst nichts zum genauen Inhalt der angedrohten Straftaten sagen.