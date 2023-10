Bombendrohungen an vier deutschen Schulen! Lehrer und Schüler im Ausnahmezustand

Großeinsatz der Polizei am Montagmorgen (23. Oktober)! An gleich vier Schulen sollen zum Wochenauftakt Bombendrohungen eingegangen sein. Davon seien Lehrkräfte und Schüler in Erfurt, Solingen, Karlsruhe und Regensburg betroffen. Ein Zusammenhang sei bislang nicht bekannt.

Wie zunächst die „Münstersche Zeitung“ berichtet, hat außerdem das münsterische Schloss eine Bombendrohung erhalten. Dieses sei der Hauptsitz der Universität Münster. Alle Gebäude wurden am Montagmorgen geräumt.

Unterricht fällt nach Bombendrohungen aus

Vier deutsche Schulen und ein Universitäts-Standort befinden sich derzeit im Ausnahmezustand! Am Montagmorgen hatten sich so etwa an der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen dramatische Szenen abgespielt. Verantwortliche der Schule hatten sich wegen „angedrohter Straftaten“ bei den Behörden gemeldet. Infolge wurde das Schulgebäude an der Wupperstraße geräumt. Wenig später soll ein Gasleck auf dem Schulgelände festgestellt worden sein. Die Polizei befindet sich aktuell weiterhin im Großeinsatz vor Ort.

Die sei auch an der Kooperativen Gesamtschule in Erfurt der Fall. „Aus gegebenem Anlass bleibt die KGS heute bis auf weiteres für alle geschlossen“, ist hier derzeit auf der Schul-Website zu lesen. Am Montagmorgen war hier eine Drohmail eingegangen, in der von einer Bombe die Rede war. Ähnliche Szenen sollen sich laut „tz“ in Regensburg und Münster abgespielt haben. Derzeit würden Polizeihunde die betroffenen Gebäude nach einer möglichen Bombe absuchen, die zuvor geräumt wurden.

Schulen und Uni morgen wieder geöffnet?

An einer Gemeinschaftsschule in Karlsruhe soll schon am Wochenende eine Mail „mit bedrohlichem Inhalt“ eingegangen sein. Am Montag war diese gelesen und bei der Polizei sofort Alarm geschlagen worden. Diese war gegen 7.45 Uhr angerückt und war auch mit Spürhunden vor Ort. Die Ermittlungen dauern auch hier weiterhin an. Auch die Karlsruher Schule bliebe deshalb am Montag geschlossen.

Derzeit ist unklar, wie es weitergehen wird. Ob die Schulen und das Universitätsgebäude am Dienstag (24. Oktober) wieder für den Betrieb freigegeben werden, wird sich erst im Laufe des Tages zeigen. „Sollte alles nach Plan laufen, werde der Unterricht morgen wieder stattfinden“, teilte so etwa Andreas Tempel, Schulleiter der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen mit.