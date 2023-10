Essen: Schon wieder Clan-Tumulte? HIER ging es in der Nacht rund

Es ist verhältnismäßig ruhig geworden nach der heftigen Clan-Fehde im Sommer in Essen. Hunderte Libanesen und Syrer lieferten sich am 16. Juni eine wilde Massenschlägerei am Salzmarkt (hier geht es zu Augenzeugenberichten >>>). Später sollte ein Friedensrichter zwischen den beiden verfeindeten Clans vermitteln. Seitdem ist der Konflikt zwischen Syrern und Libanesen heruntergekocht.

Doch am Sonntag eskalierte es erneut in Essen. Kurz nach Mitternacht sollen sich zwei verfeindete Gruppen im Stadtteil Steele an die Gurgel gegangen sein. Ersten Informationen zufolge könnte es sich dabei erneut um einen Clan-Tumult gehandelt haben. Die Polizei hält sich auf Nachfrage bedeckt.

Essen: Tumulte in der Dunkelheit

Es geschah kurz nach Mitternacht am Grendplatz in Essen-Steele. Zeugen alarmierten die Polizei, als es auf offener Straße zu einem Konflikt kam. Zwei Gruppen sollen sich dabei an die Gurgel gegangen sein. Informationen von DER WESTEN zufolge waren einige Streithähne mit Schlagwaffen ausgestattet.

Die Leitstelle der Polizei Essen bestätigte die Auseinandersetzung am Grendplatz. Die Beamten hätten vor Ort allerdings die Hintergründe des Konflikts nicht beleuchten können. „Keiner war bereit, zu reden“, sagte ein Beamter gegenüber DER WESTEN. Ob es sich bei den Beteiligten um Clan-Mitglieder gehandelt haben könnte, wollte die Leitstelle weder bestätigen noch dementieren. Die Einsatzkräfte fertigten vor Ort Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch an. Bei dem Konflikt wurden die Scheiben von zwei Autos eingeschlagen.

Demoliertes Auto nach dem Tumult in Essen. Foto: WTV-News

Polizei ermittelt nach Tumulten in Essen

Einige Schaulustige beobachteten, wie die Polizei die demolierten Fahrzeuge sicherstellte und abschleppen ließ. Danach rückten die Beamten ab. Ob und wie viele Verletzte es gab, ist unklar.

Die Polizei Essen muss nun die Hintergründe des Konflikts ermitteln. Im schlechtesten Fall läuft es wie bei der Massenschlägerei am Salzmarkt. Dort sind die Ermittlungen trotz zahlreicher Zeugen und Videoaufnahmen eingestellt worden. Keinem einzigen Beteiligten konnte eine Straftat nachgewiesen werden. Mehr Hintergründe dazu hier >>>