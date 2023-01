Silvester in NRW: Riesiger Brand in Fabrik – Feuerbälle schlagen in den Himmel

Großeinsatz an Silvester in Düsseldorf (NRW)! Im Stadtteil Heerdt brennen die Hallen eines Baustoffhandels lichterloh.

Heftiger Brand an Silvester in NRW: Wie die Feuerwehr mitteilt, gibt es einen Großbrand an der Wiesenerstraße in Düsseldorf-Heerdt. Am frühen Neujahrsmorgen waren Papierballen in Flammen aufgegangen. Anwohner wurden per NINA-App vorsorglich vor Geruchsbelästigung gewarnt. Ob jemand verletzt wurde und wie es zu dem Brand kam, ist bislang unbekannt.

Flammen schlagen aus einer Lagerhalle. Bei einem Großbrand in einem Düsseldorfer Baustoffhandel sind am frühen Sonntagmorgen Papierballen in Flammen aufgegangen. Foto: Thomas Banneyer/dpa Feuerwehrleute löschen ein Feuer in einer Lagerhalle. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Silvester in NRW. Riesige Feuerbälle erhellen den Nachthimmel

Bereits auf der Anfahrt war der große Feuerschein und die starke Rauchentwicklung für die Feuerwehrleute sichtbar. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es zu einem ausgedehnten Brand auf dem Außengelände eines Entsorgungsunternehmens, gekommen war. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich ein Großbrand.

Riesige Feuerbälle schlugen in den Nachthimmel. Aufgrund des massiven Rauches wurde die Warn-App „NINA“ ausgelöst und Anwohner aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wir berichten weiter.