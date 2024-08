Siegen (NRW): Frau greift im Bus mit Messer an ++ Drei Menschen in Lebensgefahr

Fürchterliche Tat am Freitagabend (30. August) in Siegen (NRW). Nach Angaben der Polizei Dortmund hat eine Frau (32) in einem Bus auf dem Weg zum Stadtfest in Siegen gegen 19.40 Uhr Fahrgäste mit einem Messer angegriffen.

Fünf Personen seien verletzt worden. Drei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Tatverdächtige sei gefasst. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, betont die Polizei Dortmund.

Siegen (NRW): Messer-Attacke – Polizei mit wichtigem Appell

Der Messer-Anschlag auf der 650-Jahr-Feier in Solingen (mehr dazu hier >>>) ist gerade einmal eine Woche her. Nun hat es erneut eine Bluttat rund um ein Stadtfest in NRW gegeben. Dieses Mal schließt die Polizei einen Terror-Anschlag jedoch aus, wie ein Sprecher der Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte: „Wir haben andere Erkenntnisse“, so der Polizeisprecher am späten Abend.

„Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger darum, in sozialen Netzwerken oder auf anderen Kanälen keine Falschmeldungen zu verbreiten, insbesondere keinen Bezug zu einem Terroranschlag herzustellen“, appellierte die Polizei Dortmund öffentlich.

