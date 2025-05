Shawn Mendes kommt nach Köln! Doch Fans haben „jetzt schon Angst“

Gute Nachrichten für die Shawn Mendes Fans aus Deutschland: Der Musiker kommt für ein Konzert in die Bundesrepublik! Sein einziges exklusives Deutschland-Konzert findet am 12. August 2025 in der Kölner LANXESS Arena statt. Doch noch vor dem Ticketverkauf haben seine Fans eine schlimme Befürchtung.

Er lässt die Herzen höherschlagen: Shawn Mendes geht auf große Europa-Tour (wir berichteten). Noch im Jahr 2022 sagte der 26-Jährige seine geplante Welttournee ab. Umso größer ist jetzt die Freude bei seinen Anhängern, dass sie ihr Idol endlich wieder live sehen können.

Shawn Mendes hatte seinen letzten Deutschland-Auftritt im November 2024

Sein letzter Auftritt in Deutschland fand am 13. November 2024 im Berliner Tempodrom statt. Damals war das Konzert im Rahmen seiner „For Friends and Family Only Tour“ blitzschnell ausverkauft – und genau das ist jetzt auch die Befürchtung der Fans!

+++Arbeitslose wollen am Flughafen Düsseldorf abheben – irre, was sie im Gepäck verstecken+++

Weil Shawn Mendes nur in Köln ein Konzert spielt, wird wohl nicht jeder Anhänger ein Ticket für das Konzert ergattern können. Der Ticketverkauf startet am Freitag, den 6. Juni 2025, um 10 Uhr auf eventim.de.

+++NRW-Familie hält ungewöhnliches Tier im Kinderzimmer – es kam, wie es kommen musste+++

Shawn Mendes Fans: Das ist ihre größte Angst

Und schon jetzt äußern zahlreiche Fans ihre Bedenken. Unter einem Instagram-Beitrag der LANXESS Arena, in welchem das Konzert des Musikers angepriesen wird, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte: „Haha, wird bestimmt ziemlich unmöglich Karten zu bekommen, aber der Presale-Timer ist gestellt“, „Das wird ein Kampf für Tickets“ und „Hab jetzt schon Angst vor dem Vorverkauf“.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und ein Fan geht sogar noch weiter: „Wenn ich kein Ticket kriege, wird das der schlimmste Herzschmerz meines Lebens!“ Oh je, bleibt nur zu hoffen, dass möglichst wenige Shawn Mendes Fans leer ausgehen – und ihr großes Idol in Köln auf der Bühne bestaunen dürfen.