Schwelm (NRW): Streit eskaliert! Sohn übergießt Vater mit Benzin – plötzlich steht er in Flammen

Unfassbare Tat in Schwelm (NRW)!

Ein Streit mit seinem Vater verleitete einen 34-jährigen Mann zu einer brutalen und lebensgefährlichen Aktion. Er übergoss seinen 64-jährigen Familienangehörigen mit Benzin, zündete ihn anschließend an. Der Sohn wurde am Donnerstag (8. Dezember) estgenommen – der Haftbefehl lautet auf versuchten Mord!

Schwelm (NRW): Sohn setzt Vater nach Streit in Brand

Laut der Polizei Hagen war dem schrecklichen Verbrechen in Schwelm ein „innerfamiliärer Streit“ zwischen Vater und Sohn voraus gegangen. Nach der Auseinandersetzung mit seinem Vater besorgte sich der 34-jährige Tatverdächtige demnach am Donnerstag einen mit Benzin gefüllten Kanister und ging damit in die elterliche Wohnung.

Dort goss er den brennbaren Treibstoff über seinen 64-jährigen Vater – und entzündete ihn!

Anschließend floh der Schwelmer direkt aus der Wohnung. Seiner Mutter, die während der Tat ebenfalls in der Wohnung gewesen war, konnte die Flammen, in denen der Mann stand, löschen.

Schwelm (NRW): Mordkommission ermittelt

Die Polizei Hagen leitete nach dem Notruf sofort eine Fahndung ein, Beamte stellten den 34-Jährigen schließlich in direkter Nähe zum Tatort und nahmen ihn vorläufig fest.

Eine Mordkommission der Polizei Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen, die Hagener Staatsanwaltschaft beantragte am Freitag (9. Dezember) Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Mann aus Schwelm.

Sein Vater erlitt Brandverletzungen zweiten Grades und wurde in eine Klinik eingeliefert.