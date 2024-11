Schönste Thermen und Saunen in NRW: Hier sind Erholung und Entspannung garantiert!

Ob im Sommer oder Winter: Es geht doch nichts über einen Tag voller Erholung, Entspannung, Ruhe und Wellness. In der warmen Sauna zu entspannen, der Unterwassermusik lauschen oder die luxuriöse Badewelt entdecken – in einer Therme fühlst du dich wie in einer anderen Welt, wo du dem Alltag entfliehen kannst. NRW hat einige schöne Thermen, inklusive Saunagarten, zu bieten, in denen du es dir richtig gut gehen lassen kannst. Doch nicht jede Therme hat dieselbe Badewelt, Saunaerlebnisse und das gleiche Erholungsangebot. Welche sind also die schönsten Thermen in NRW?

Wir haben für dich eine Liste mit Thermen und Saunen zusammengestellt, die du dir in NRW nicht entgehen lassen solltest. Es gibt zwar alternative Saunen und Thermen, die auf spezielle Kunden setzen, diese haben wir jedoch nicht mit aufgenommen. Du solltest aber darauf achten, dass Kinder in einigen textilfreien Thermen bis zu einem gewissen Alter nicht erwünscht sind. Bei uns findest du die schönsten Thermen in NRW.

Bali Therme in Bad Oeynhausen

Was hat die Bali Therme in NRW zu bieten? Foto: Bernd Opitz

Hinter Bielefeld befindet sich in Bad Oeynhausen eine der schönsten Thermen in NRW – die Bali Therme. In der Badewelt der Therme findest du viele verschiedene Pools für deine Bedürfnisse, ein Entspannungsbecken mit Unterwassermusik ist auch mit dabei. Die Wasserbecken sind mit heilendem Thermalwasser aus der Jordanquelle gefüllt und im Solebecken fühlst du dich sogar, als würdest du im Wasser schweben. In ein Außenbecken genießt du die perfekte Mischung aus frischer Luft, warmem Wasser und heißem Wasserdampf.

In NRW ist die Bali Therme auch für einen Ausflug mit Kindern geeignet. In einem Kinderbereich inklusive Pool können sich die Kleinen austoben. Erwachsene finden in der großen Saunawelt ihre Erholung – 13 verschiedene Saunen stehen dir zur Verfügung. Musst du dich nach einem Saunagang abkühlen, kannst du den Kaltwasser-Pool nutzen. Für diejenigen, die die Bali Therme in Bad Oeynhausen besuchen wollen und dafür einen weiten Weg auf sich nehmen müssen, gibt es genügend schöne Hotels in der Umgebung. Für das Komplettpaket aus Sauna und Therme zahlst du 37,50 Euro, an Wocheneden und Feiertagen ist es etwas teurer.

Claudius Therme in Köln

Die Claudius Therme in Köln gehört zu den schönsten in NRW. Foto: Imago

Köln ist für seine Food-Hotspots und das Nachtleben bekannt. Mit Entspannung verbindet man die Stadt in NRW eher weniger, dabei befindet sich hier eine der schönsten Thermen überhaupt. Die Claudius Therme bietet eine reiche Badewelt mit verschiedenen Pools, die mit Wasserdrüsen und Massagefunktionen ausgestattet sind. Ob Innen- oder Außenbecken, ein Strömungskanal, eine Heiß-Kalt-Grotte oder ein Entspannungsbecken mit beruhigender Unterwassermusik – hier findet jeder sein Schwimm-Paradies. Die Wassertemperaturen schwanken zwischen 31 und 35 Grad. Wer lieber von der Saunalandschaft profitieren will, ist in der Claudius Therme in NRW perfekt aufgehoben.

Das große Highlight der Claudius Therme in Köln ist die Panoramasauna, in der du einen Ausblick auf den Rheinpark und den Kölner Dom hast. Neben einem ganzen Saunadorf kannst du auch die Erdwallsauna aufsuchen, in der die Temperaturen sogar bis auf 100 Grad steigen. Bei der großen Auswahl aus verschiedenen Aufgüssen ist für jeden das Passende dabei. Damit sich jeder rundum wohlfühlen kann, gibt es eine Sauna, in der nur Frauen Zugang haben. Die Claudius Therme hat täglich von 9 bis 24 Uhr geöffnet, für das Thermalbad zahlst du bei einer Tageskarte ca. 35 Euro – der Zuschlag für die Sauna liegt bei 8 Euro.

VitaSol Therme in Bad Salzuflen

Was hat die VitaSol-Therme in NRW zu bieten? Foto: Matheus Fernandes

Die VitaSol Therme in Bad Salzuflen gehört zu den schönsten in NRW. Diese eher kleinere Therme setzt auf stimmungsvolle Beleuchtung in verschiedenen Becken. Hier stehen Entspannung und Wellness an erster Stelle. Im Intensiv-Solebecken kannst du bei angenehmer Wassertemperatur auf dem Wasser liegen und der Unterwassermusik lauschen. Für die Abwechslung bieten sich fünf andere Schwimmbecken an, darunter ein Sprudelbecken und ein Heißbecken mit einer Wassertemperatur von 38 Grad. Bist du eher eine aktive Person, gibt es ein Becken, in dem du deine Bahnen schwimmen kannst.

Zu den Highlights bei VitaSol gehören außerdem eine Regendusche, ein Dampfbad und eine großen Infrarotlounge. Die Saunalandschaft ist nach jedermanns Bedürfnissen gestaltet: exklusive Farbwechsel, rustikale, fruchtige oder blumige Aufgüsse und Kaminfeuer sorgen für eine entspannende Atmosphäre. In der Wellness-Lounge kannst du dich massieren lassen, ein Fußbad nehmen oder dir eine Gesichtsmaske auftragen lassen. Für das Komplettpaket in der VitaSol Therme zahlst du 33 Euro um Sauna und die Solebecken nutzen zu können.

Carolus Therme in Aachen

In der Carolus-Therme in Aachen betrittst du den Olymp des Wellness! Foto: Carolus Therme

Wer Entspannung und Erholung in NRW sucht, findet auch in Aachen eine schöne Therme. In den Carolus Thermen Bad Aachen können Gäste je nach Geschmack zwischen verschiedenen Themenwelten wählen. In der baltischen Saunalandschaft gibt es eine Farblicht-, eine Kräuter- und eine Aufguss-Sauna, die sinnliche Erlebnisse garantieren. Ein türkisches Dampfbad hat die Carolus Therme in Aachen ebenfalls zu bieten. Während im Saunabereich der Carolus Therme textilfreie Bereiche vorgeschrieben sind, ist im Thermalbereich das Tragen von Badekleidung vorgeschrieben.

In der Thermalwelt erwartet dich eine orientalische Badewelt mit zwei Außenbecken und einem großen Innenbecken. Ein Whirlpool, eine Wassergrotte und ein Dampfbad-Solebecken gibt es ebenfalls. Im Spa-Bereich der Carolus Thermen kannst du dich mit Massageölen, Kosmetik und im Hamam ordentlich verwöhnen lassen. Im Bistro des Spas bekommst du einige Gerichte – deutlich mehr als nur Pommes! Der Tagestarif für das Thermalbad und die Sauna liegt bei 42 Euro, am Wochenende und an Feiertagen zahlst du vier Euro mehr.

Therme in Euskirchen

Tropisches Feeling gibt es in der schönsten Therme in Euskirchen. Foto: Therme Euskirchen

Wenn eine Therme in NRW bekannt und beliebt ist, dann die Therme in Euskirchen, hinter Köln. Unter 500 echten Palmen bekommst du garantiert Sommer-Feelings, als wärst du gerade in der Karibik. Auch für Kinder ist die Therme Euskirchen in NRW geeignet. Im Palmenparadies gibt es viele Entspannungs- und Erlebnisräume, in denen du abschalten kannst. An vier Poolbars der großen Wasserlagune mit einer Wassertemperatur von 33 Grad kannst du Cocktails schlürfen, dich durch den Außenbecken-Strom treiben lassen und es dir auf Massageliegen bequem machen.

Neben dem Solebecken gibt es viele weitere Pools mit wertvollen Mineralien. In der Saunalandschaft weißt du, was pure Erholung heißt: elf Saunen mit verschiedenen Konzepten stehen dir frei zur Verfügung – hier ist textilfrei angesagt! Im Thermalbereich gibt es aber auch eine Sauna, in der du deine Badekleidung anlassen kannst. Für Kinder ist der Saunabereich erst ab 16 Jahren möglich. Tagestickets kosten dich in der Therme Euskirchen ab 30 Euro.

Medi Therme in Bochum

Auch im Ruhrgebiet gibt es einige schöne Thermen und Saunen. Dazu zählt die Medi Therme in Bochum, die komplett textilfrei ist – genauso in den Saunen, wie auch in den Dampf- und Schwimmbädern. Dafür ist die Medi Therme aber das absolute Saunaparadies. Wenn du eine schöne Sauna in NRW suchst, wirst du in der Medi Therme garantiert fündig – über 16 verschiedenen Saunen stehen dir hier zur Verfügung. Ob Infrarot-, Salz- oder Panorama-Sauna mit Blick auf die Grünanlage.

Wer eine Abkühlung braucht, kann im Innenpool oder Außenbecken schwimmen gehen. Im Whirlpool oder Kneippbecken wirst du von Massagesteinen verwöhnt. Am Pool kannst du dir sogar ein luxuriöses Bett mieten, in dem du grenzenlos entspannen kannst. In der Medi Therme hast du die Möglichkeit, Hamam-Behandlungen zu machen, eine Thai-Massage zu buchen oder andere bewährte Techniken gegen einen kleinen Aufpreis kennenzulernen. Der gewöhnliche Tarif für die Nutzung der Pools und der Sauna liegt für eine Tageskarte pro Person bei 39,50 Euro – an Wochenenden und Feiertagen ist es etwas mehr.

Vabali Spa in Düsseldorf

Das Vabali Spa in Düsseldorf bietet luxuriöse Erholmomente. Foto: Vabali Spa

Das Vabali Spa in Düsseldorf darf auf der Liste der schönsten Thermen und Saunen in NRW natürlich nicht fehlen. Eine Therme mit direktem Blick auf den Elbsee? Das bekommst du in diesem Spa. Mit elf verschiedenen Saunen, einem großen Innen- und Außenbecken und vielen Ruheräumen fehlt es dir hier an nichts. Das Vabali Spa ist eine komplett textilfreie Zone. Hier bekommst du ayurvedische Massagen, allerdings zu einem Aufpreis. Eine Tageskarte im Vabali Spa kostet dich ca. 50 Euro.

Mediterana Bergisch Gladbach

In der Mediterana Therme vereint sich bestes Wellness aus zwei Welten. Foto: MICHAEL KAMMETER

Eine Therme in NRW, die du dir nicht entgehen lassen sollte, ist das Mediterana in Bergisch Gladbach in der Nähe von Köln. Hier findest du die perfekte Mischung aus indischer und spanischer Entspannung – sowohl bei der Saunalandschaft als auch bei der Badewelt. Innenpools, Tauchbecken, ein Fußbad, ein Solebecken und zwei Außenbecken dienen dir als Wohlfühloase. Das Solebecken hat eine Wassertemperatur von 38 Grad. Vor allem die Saunen sind aber ein Highlight – alles in Anlehnung an indische und spanische Traditionen.

In insgesamt 13 Saunen ist für jeden der passende Schwitzkasten dabei. Die heißeste Sauna bringt es auf eine Temperatur von 90 Grad, doch jede Sauna hat ihre Vorzüge zu bieten. In den Himalaya Salzstollen profitierst du vom Glanz und Schein der Kristalle, während du im Haus der Meditation zu dir selbst findest. In der Mediterana Therme kannst du dir auch eine Massage mit Peeling dazu buchen. Kinder gehen in dieser schönen Therme in NRW jedoch leer aus – es gibt keine Wasserattraktionen für die Kleinen. Für eine Tageskarte zahlst du im Mediterana für das Komplettpaket aus Sauna und Therme ab 49 Euro. In der Therme selbst kannst du nicht übernachten, es gibt in diesem Umkreis von NRW aber einige kostengünstige Hotels.

Die schönsten Thermen und Saunen in NRW kennst du jetzt. Du suchst nach einer Therme in Essen? Dann findest du hier die Thermen und Saunen in der Stadt.