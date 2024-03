San Hejmo verkündigt Festival-Hammer – doch nicht alle sind begeistert: „Wirklich schlimm“

Bald ist es mal wieder so weit: Das beliebte San Hejmo Festival geht in die nächste Runde. Vom 16. bis 17. August am Airport Weeze (NRW) werden zahlreiche Feierwütige zu zahlreichen Top-Acts ausgelassen feiern. Das Line-Up des Festivals steht bereits. Neben großen Namen wie Deichkind, Macklemore und David Puentez befindet sich unter ihnen eine deutsche Künstlerin, die in den Medien stark polarisiert.

San Hejmo Festival: Ausgerechnet SIE ist dabei

Ausgerechnet Shirin David haben die Veranstalter als weiteren Hauptact für die Mainstage angekündigt: Am Samstag (17. August) wird die Influencerin und Musikerin neben Deichkind auf der Bühne stehen. Shirin David, mit bürgerlichem Namen Barbara Schirin Davidavičius, gehört zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands und ist nicht nur Geschäftsfrau, sondern hat auch eine erfolgreiche Karriere als Sängerin und Rapperin gestartet.

Auch interessant: Justin Timberlake kommt nach NRW – DAS bringt Fans schon vor Verkaufsstart zum Kochen

Ihren ersten Song „Du liebst mich nicht“ veröffentlichte sie 2015 im Duett mit Ado Kojo. Mit Hits wie „Gib Ihm“ oder „Ich darf das“ wurde sie als Rapperin bekannt und gehört mittlerweile zu den größten Namen im deutschen Hip-Hop. In der 14. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ saß sie ebenso in der Jury wie bei „The Voice of Germany“. Doch nicht jeder ist von der 28-Jährigen als Line-Up auf der Mainstage begeistert.

„Ihr habt es echt geschafft….es echt geschafft, es wirklich schlimm zu machen! Shirin David? Die letzten zwei Jahre so ein mega Line-Up und dieses Jahr die Superenttäuschung“, ist nur einer von vielen kritischen Kommentaren unter dem Beitrag von San Hejmo auf Facebook. Andere Festivalbesucher hingegen freuen sich über die Ankündigung. Man wird es wohl nie allen recht machen können.

Weitere große Namen

Am ersten Abend des San Hejmo Festivals können sich die Besucher auf Auftritte von Kontra K, Macklemore, David Puentez, HBZ, Milky Chance, Montez, Ski-Aggu und vielen mehr freuen. Am nächsten Tag geht es neben Deichkind und Shirin David mit Giant Rocks, Nico Santos, Lost Identity, Badmomzjay und weiteren bekannten Künstlern weiter. Auch „Die Atzen“ werden auf der Bühne für mächtig Stimmung sorgen.

Das könnte dich auch interessieren:

2-Day-Tickets (inkl. Camping) gibt es aktuell im Onlineshop ab 209 Euro, 2-Day-Tickets ohne Camping kosten 179 Euro. Tagestickets für Freitag und Samstag kosten derzeit für 89 Euro und 109 Euro.