Ruhrpott Rodeo komplettiert Line-up – IHR Name lässt aufhorchen

Du hast Lust auf Musik und gute Stimmung? Dann könnte das Ruhrpott Rodeo genau das Richtige für dich sein. Das Festival findet dieses Jahr vom 4. Juli bis zum 6. Juli in Hünxe am Freigelände am Flughafen Schwarze Heide statt.

Einen Monat vor dem Event haben die Veranstalter Details zum Ruhrpott Rodeo bekanntgegeben. Demnach sei das Line-up jetzt endgültig komplett. Ein Name lässt besonders aufhorchen.

Ruhrpott Rodeo komplettiert Line-up

Ein Teil des Line-ups für das Ruhrpott Rodeo war bereits bekannt. Die Veranstalter kündigten unter anderem Cock Sparrer, Donots, Lagwagon, The Damned, Fidlar, The Exploited und WIZO. Als Headliner wurden zudem die Sex Pistols präsentiert – mit Frank Carter als neuem Frontmann. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

+++ Auch interessant: Rock Hard gibt Änderung bekannt – „Achtung, wichtige Infos!“ +++

Auf Facebook verkünden die Veranstalter vom Ruhrpott Rodeo jetzt: „Liebe Lieblingsmenschen, das Line-up ist jetzt komplett!“ Neu hinzugekommen sind demnach: Danko Jones The Meffs, Vitamin X und Shandon, El Fisch Schlager Revue und Nura.

+++ Passend dazu: Essen: Smag Sundance Open Air haut einen raus – SIE dürfen umsonst aufs Festival +++

Ihr Name lässt aufhorchen

Gerade Nura dürfte vielen bereits ein Begriff sein, denn sie war Teil der Band SXTN. Sie und Juju haben Songs wie „Von Party zu Party“, „Schule“ und „Bongzimmer“ veröffentlicht. 2018 haben sich die Sängerinnen allerdings getrennt.

Hier mehr lesen:

Seitdem gehen beide ihre eigenen Wege – nicht nur in musikalischer Hinsicht. Nura ist zusätzlich dazu nämlich auch in der deutschen Amazon-Prime-Serie „Die Discounter“ zu sehen. Dort spielt sie die Hauptrolle der Angestellten Flora. Beim Ruhrpott Rodeo stellt sie allerdings ihr musikalisches Talent unter Beweis. „Ein Act, den einige beim Rodeo vielleicht nicht erwartet hätten – umso mehr freuen wir uns auf die großartige Nura!“, heißt es in dem Ankündigungs-Post.