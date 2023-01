Ruhrgebiet: Feuer-Drama in Mehrfamilienhaus +++ ein Toter!

Furchtbares Drama im Ruhrgebiet!

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Grenze zwischen Unna und Dortmund – also mitten im Ruhrgebiet – schafften es augenscheinlich nicht alle Bewohner rechtzeitig zu flüchten. Die Feuerwehr fand einen Toten.

Ruhrgebiet: Person stirbt bei Dachstuhlbrand

Aus bislang noch nicht näher bekannten Gründen brach in einem Mehrfamilienhaus auf der Dortmunder Straße in Unna-Massen am Donnerstag, 19. Januar ein verheerendes Feuer im Dachstuhl aus.

Nach Informationen von DER WESTEN rückte umgehend die Feuerwehr Unna mit insgesamt sechs Löschgruppen aus. Doch für eine Person kam leider jegliche Hilfe zu spät. Bei den Löscharbeiten im Obergeschoss fanden die Feuerwehrleute einen bereits verstorbenen Menschen.

Ermittler stehen vor einem Rätsel

Dabei kann aufgrund der schwere Verbrennungen momentan nichts Näheres zu der Todesursache der Person gesagt werden. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an. Die Kriminalpolizei hat sich des Falls angenommen.

Alle anderen Bewohner des Hauses konnten laut Aussagen einer Sprecherin der Polizei Unna wohlbehalten evakuiert werden. Niemand weiteres wurde bei dem Brand verletzt.