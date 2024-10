Ruhrgebiet: Kind (3) wird von Auto erfasst – Fahrer flüchtet ++ Polizei sucht jetzt nach IHM

Der Alptraum aller Eltern! Am Mittwoch (30. Oktober) wurde ein erst dreijähriges Kind von einem Auto in Witten (Ruhrgebiet) angefahren. Doch anstatt zu helfen, flüchtete der Fahrer vom Unfallort.

Jetzt sucht die Polizei mit ganz bestimmten Hinweisen nach dem Autofahrer.

Ruhrgebiet: Kind (3) von Auto angefahren – Polizei hat Hinweise auf geflüchteten Fahrer

Gegen 6.45 Uhr am Mittwochmorgen (30. Oktober) war eine 30-jährige Frau in Witten (Ruhrgebiet) mit ihrer dreijährigen Tochter zu Fuß unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei Bochum wollten beide die Straßenseite im Bereich Herdecker Straße/Eckardtstraße auf der dortigen Querungshilfe wechseln. Als das Kind wenige Schritte vorauslief, wurde es von einem Auto erfasst, welches von links aus Richtung Annenstraße kam. Durch den Aufprall stürzte das kleine Mädchen zu Boden. Aktuell sieht es aber so aus, dass sie sich nur leicht verletzt hat.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Ruhrgebiet: Auto kollidiert mit Zug – Frau schwer verletzt ++

Doch viel schlimmer: Der Autofahrer bremste zwar noch, entfernte sich aber anschließend vom Unfallort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei hat zum Glück ein paar Hinweise, mit denen sie nun nach dem möglichen Unfallverursacher sucht.

Es gibt Hinweise auf das Auto

Der bisher unbekannte Autofahrer soll mit einem dunkelblauen Kleinwagen mit Enneper Kennzeichen (Kennzeichenfragment EN-QP?) unterwegs gewesen sein.

Weitere News aus der Regio:

Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 bei der Polizei zu melden. Zudem suchen die Verkehrsermittler weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.