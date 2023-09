Ruhrgebiet: Tödlicher Unfall auf der B54 – 22-Jähriger stirbt ++ Rettungshubschrauber gelandet

Schwerer Verkehrsunfall auf der B54 bei Hagen (Ruhrgebiet)! Am Dienstagnachmittag (12. September) ist ein 22-Jähriger aus Lüdenscheid tödlich verunglückt. Sein 18-jähriger Bruder, der zu der Zeit auf dem Beifahrersitz saß, wurde schwer verletzt und musste per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Dortmund geflogen werden.

Zudem kam noch ein junges Ehepaar aus Dortmund zu Schaden. Beide mussten nach dem Crash im Ruhrgebiet ins Krankenhaus.

Ruhrgebiet: Ein Toter und drei Verletzte nach Autounfall

Gegen 16.50 Uhr war der Lüdenscheider mit seinem jüngeren Bruder auf der Volmetalstraße, der B54, in Richtung Delstern, einem Stadtbezirk von Hagen, unterwegs. Doch plötzlich kam der 22-Jährige aus noch ungeklärten Gründen von seinem Fahrstreifen ab. Er schwenkte aus nach links und rammte frontal einen entgegenkommenden Renault-Kleintransporter.

Der Aufprall erfolgte mit einer solchen Wucht, dass der 22-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb. Sein jüngerer Bruder überlebte, musste aber schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Spezialklinik gebracht werden. Und auch die Insassen des Renault erlebten mehr als einen Schock.

Tödlicher Verkehrsunfall im Ruhrgebiet. Foto: Alex Talash

Ehepaar aus Dortmund schwer verletzt

In dem Kleintransporter saß ein Ehepaar aus Dortmund (18 und 20 Jahre alt). Beide wurden schwer verletzt und mussten von einem Notarzt versorgt werden. Danach kamen sie in Krankenhäusern in Hagen unter.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Bochumer Polizei wurde alarmiert und eilte zur Stelle. Währenddessen sperrte die Hagener Polizei die Volmetalstraße komplett ab. Das Verkehrskommissariat wird nun den Unfallhergang konstruieren und weiter ermitteln.