Schlimmer Unfall am Dienstagvormittag (12. September) auf der A1 in NRW. Nach einem Unfall im Stauende ist eine Person in einem Lkw eingeklemmt worden und zog sich nach offiziellen Angaben lebensgefährliche Verletzungen zu.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten hat die Polizei Dortmund das Kamener Kreuz um 7.48 Uhr gesperrt. Wann genau die Sperrung auf der A1 in NRW aufgehoben werden kann, ist noch unklar. Die Polizei geht von mehreren Stunden aus.

Zur Rettung des Lkw-Fahrers musste das Führerhaus komplett abgerissen werden. Foto: Axel Ruch / VN24

