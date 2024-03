Ruhrgebiet: Überfall endet blutig! Mann sticht Kioskbesitzer nieder ++ Festnahme

Im Ruhrgebiet nahm ein Überfall auf einen Kiosk am Donnerstagabend (29. Februar) ein blutiges Ende. Weil der Besitzer eines Büdchens in Marl-Sinsen kein Geld herausrücken wollte, griff der Räuber plötzlich zu seinem Messer und stach auf den 52-Jährigen ein!

Der Kioskbesitzer wurde bei der Messer-Attacke mindestens schwer verletzt. Er musste noch am Donnerstagabend operiert werden und befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Doch bei dem Überfall auf den Kiosk in der Holunderstraße in Marl-Sinsen (Ruhrgebiet) allein sollte es an diesem Abend nicht bleiben.

Ruhrgebiet: Überfall auf weiteren Kiosk!

Nach seiner Bluttat, die sich gegen 18.35 Uhr ereignete, soll der Tatverdächtige dann geflohen sein. Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb zunächst erfolglos. Rund zwei Stunden später wurden die Beamten dann aber erneut alarmiert. Denn auch an einem weiteren Kiosk – dieses Mal in der Wallstraße in Marl-Sinsen – soll ein Räuber versucht haben, den Laden zu überfallen.

Die Ermittler der Kriminal- und Schutzpolizei Recklinghausen fackelten nicht lange und konnten bei ihrer Fahndung einen 19-jährigen Ukrainer antreffen. Sie nahmen ihn aufgrund des dringenden Tatverdachts vorläufig fest, wie aus einer Mitteilung aus der Nacht zu Freitag (1. März) hervorgeht.

Ermittlungen dauern an

Denn gegen den jungen Mann lagen stichhaltige Tat- und Beweismittel vor, die am zweiten Tatort sicher gestellt werden konnten. Die Ermittlungen in dem blutigen Fall im Ruhrgebiet dauern an! Zum Zustand des Kioskbesitzers gab es am Freitagmorgen noch keine neuen Erkenntnisse.