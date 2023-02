Ruhrgebiet: 200.000-Euro-Ferrari steht nach Crash in Flammen – vom Fahrer fehlt jede Spur

Im Ruhrgebiet kam es in der Nacht zum Samstag (11. Februar) zu einem Crash. Ein Sportwagen raste in Oer-Erkenschwick gegen einen Baum. Das Fahrzeug ging sofort in Flammen auf – und mit ihm rund 200.000 Euro.

Denn so viel soll der Ferrari wert sein. Doch das war noch nicht die ganze Geschichte. Denn als die Polizei vor Ort eintraf, fehlte von dem Fahrer jede Spur.

Ruhrgebiet: Ferrari brennt – Fahrer flüchtet

Ein unbekannter Mann hat den teuren Sportwagen in der Nacht auf Samstag kurz nach Mitternacht im Stockdunklen gegen einen Baum gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Fahrer rechts von der Straße abgekommen. Nach derzeitigem Stand war der Fahrer mit seinem grauen Ferrari von Datteln aus in Fahrtrichtung Recklinghausen unterwegs gewesen. Ein Zeuge habe den Unfall zwar nicht direkt beobachtet, jedoch anschließend den verunfallten Sportwagen entdeckt und die Polizei gerufen. Der Fahrer selbst machte sich aus dem Staub und ließ das Auto einfach in der Horneburger Straße stehen.

Das Fahrzeug fing im Zusammenhang mit dem Unfall Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch der Schaden ist immens. „Der Ferrari ist komplett ausgebrannt, der Sachschaden dürfte bei etwa 200 000 Euro liegen“, teilte ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN mit. Die Beamten suchen nun nach dem Fahrer.

Polizei sucht nach Fahrer

Der Augenzeuge habe noch mitbekommen, wie der Mann von einem anderen Autofahrer abgeholt worden sei und mit diesem auf und davon fuhr. Den Flüchtigen konnte er wie folgt beschreiben: Männlich, etwa 20 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, schlank, lange Haare zu einem Dutt zusammengebunden.

Der Ferrari wurde sichergestellt. Gegen den Verantwortlichen wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise. Zeugen können sich unter der Nummer 0800 2361 111 melden.