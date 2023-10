Ruhrgebiet: Schwarzer Tag! Viele Tote bei schlimmer Unglücks-Serie

NRW und insbesondere das Ruhrgebiet tragen nach diesem Sonntag (1. Oktober) Trauerflor. Denn auf den Straßen des Landes haben sich am ersten Tag des Herbst-Monats fürchterliche Unfälle ereignet.

Allein im Ruhrgebiet starben mindestens vier Menschen. Ein weiteres tödliches Unglück ereignete sich in Ostwestfalen. Nach einem Fall in Duisburg ermittelt jetzt sogar die Mordkommission.

Ruhrgebiet: Tödliche Unfälle und ein mutmaßlicher Mord

Das schöne Wetter hat am Sonntag viele Menschen in NRW ins Freie gelockt. Viele nutzten die Gelegenheit für einen Ausritt mit dem Motorrad oder Fahrrad. Polizeistellen berichteten in der Folge von zahlreichen schweren Unglücken im ganzen Land.

Gleich zwei tödliche Unfälle ereigneten sich in Hagen. Dort ist zunächst am Vormittag ein Motorradfahrer (62) auf der Selbecker Straße tödlich verunglückt. Der 62-Jährige wollte nach ersten Ermittlungen ein Auto überholen, übersah dabei offenbar einen abbiegenden Wagen. Der Herdecker wurde nach dem Aufprall von seinem Motorrad geschleudert und krachte in ein parkendes Auto. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Am späten Nachmittag wurde ein Fußgänger (35) auf der Wehringhauser Straße von einem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert. Der Gevelsberger erlitt schwerste Verletzungen und wurde noch mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhaus im Ruhrgebiet gebracht. Am Abend erlag der 35-Jährige dort seinen schweren Verletzungen.

Tote in Bochum und Duisburg

Auch in Bochum verstarb am Sonntagmorgen ein Mann (65) aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Der Wittener verlor auf der Ardeystraße im Bereich des St. Josef-Hospitals die Kontrolle über sein Fahrzeug und rauschte in eine Mauer. Die Polizei geht von einem internistischen Notfall aus.

Ungeklärt ist die Ursache hingegen nach einem tödlichen Unfall in Ostwestfalen. In Hövelhof bei Paderborn kam am Sonntagnachmittag ein BMW von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der Beifahrer (30) starb noch am Unfallort. Der Fahrer (29) kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Fürchterliche Szenen auch am Sonntag in Duisburg. Hier überfuhr ein Mercedes-Fahrer eine Mutter (19) mit Kind. Die Polizei Duisburg meldete am Montag, dass die junge Frau nicht überlebt hat. Die Polizei hat mittlerweile eine Mordkommission eingerichtet. Zeugen hatten ausgesagt, dass der Fahrer nach dem Unfall auf die 19-Jährige eingeschlagen hatte. Hier mehr dazu >>>

Auch in Köln nahm die Polizei einen Mann (57) nach einem tödlichen Unfall fest. Der 57-Jährige hatte am frühen Sonntagmorgen (1 Uhr) einen Fußgänger überfahren, der wenig später in der Klinik verstarb. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogen gestanden haben könnte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer: 0221 229-0.