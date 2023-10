NRW: Patienten stehen Montag beim Arzt vor verschlossenen Türen – DAS ist der Grund

Hiobsbotschaft für Patienten in ganz Deutschland! In weiten Teilen des Landes bleiben zum Wochenstart (Montag, 2. Oktober) zahlreiche Arztpraxen dicht. Vor allem in NRW soll das der Fall sein.

Viele dürften dahinter jetzt einen Brückentag vermuten, denn am Dienstag (3. Oktober) ist Tag der Deutschen Einheit. Für zahlreiche Arbeitnehmer Grund genug, sich ein verlängertes Wochenende zu gönnen. Doch bei dieser Maßnahme der Arztpraxen steckt keinesfalls ein Urlaubstag dahinter, sondern ein trauriger Grund.

Haus- und Fachärzte starten Proteste – auch in NRW

Tatsächlich steckt hinter der Aktion, an der sich tausende Haus- und Fachärzte am Montag beteiligen, ein Protest. Der Virchowbund, der Verband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte Deutschlands, hat zu der Protestaktion aufgerufen, an der sich knapp 20 Ärzteverbände sowie die Kassenärztlichen Vereinigungen beteiligen.

Und dies könnte am Montag deutschlandweit spürbare Folgen haben. Der Virchowbund geht davon aus, dass sich eine fünfstellige Anzahl von Arztpraxen an den Protesten beteiligen werden und ihre Türen zum Wochenstart geschlossen bleiben. Besonders für Patienten in NRW soll jetzt dieses Szenario drohen.

Wo sollen Patienten im Notfall hin?

Doch warum der Protest? Laut Angaben des Virchowbunds soll sich die Aktion gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) richten, der die Belange der Mediziner missachte und das Gesundheitssystem in „Richtung Staatsmedizin umbauen“ wolle. Außerdem seien Arztpraxen großer Opfer der Inflation, hoher Energiepreise und Fachkräftemangel geworden und würden dadurch immer weiter in eine Notlage geraten.

Wer vorhatte, am Montag bei seinem Haus- oder Facharzt auf der Matte zu stehen und Angst hat, nun noch weitere Tage warten zu müssen, bis er sich behandeln lassen kann, der kann beruhigt sein. Sollte deine Praxis zum Wochenstart geschlossen bleiben, so sei laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung garantiert, dass ein anderer Arzt die Vertretung übernimmt. Dafür wurde ein flächendeckender Not- und Bereitschaftsdienst eingerichtet.