Ruhrgebiet: Schreckliches Drama bei Wohnungsbrand – Hunde verenden in Flammen

Schreckliches Drama bei einem Wohnungsbrand im Ruhrgebiet! Am Donnerstag (15. Februar) brannte in Lünen-Niederaden eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer brach gegen 13.40 Uhr in der Straße „Im Heidkamp“ aus.

Eine Bewohnerin bemerkte im ersten Obergeschoss Rauch aus der Brandwohnung unter ihr, alarmierte sofort die Feuerwehr. Auch die Rauchmelder im Haus schlugen Alarm. Laut Feuerwehr brannte es in der Küche und im Bereich des Wintergartens. Bis 14.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte aus dem Ruhrgebiet das Feuer vollständig löschen.

Ruhrgebiet: Hunde verenden bei Wohnungsbrand

Zunächst die gute Nachricht: Laut Polizei wurde niemand der Bewohner verletzt. „Die im Haus befindlichen Personen wurden durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam“, so die Polizei. Doch das Drama folgte danach, denn: Vier Hunde sind in den Flammen umgekommen! Sie starben durch eine Rauchgas-Vergiftung, konnten nur noch tot geborgen werden.

Mehr News:

Wie es zum Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt noch, sammelt gegenwärtig Spuren und wertet sie in der Folge aus.