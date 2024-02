Ruhrgebiet: Mann fährt Luxuswagen zu Schrott – weil er diesen dummen Fehler macht

Na, dieser dumme Fehler kostet Zehntausende von Euro! Am Donnerstagabend (1. Februar) kam es in Hagen (Ruhrgebiet) gegen 19.30 Uhr zu einem fatalen Unfall. In Hohenlimburg fuhr ein Mann (31) auf der B7 in einem grauen Mercedes AMG in Richtung Hagen.

Plötzlich erkannte er laut Polizei Hagen im Gegenverkehr einen Bekannten (17), der auf seinem Motorroller auf der Bundesstraße im Ruhrgebiet fuhr. Der Mercedes-Fahrer dachte sich nichts, winkte ihm zu – und verlor die Kontrolle über seinen Sportwagen (über 550 PS)! Mit üblen Folgen…

Ruhrgebiet: Mann fährt Luxuswagen zu Schrott

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, prallte in die Leitplanke, kam dann im Gegenverkehr zum Stehen. Sein Bekannter, dem der Mercedes-Fahrer vorher zuwinkte, erschrak, stürzte dann selbst vom Roller.

In Hagen (Ruhrgebiet) kam es zu einem fatalen Unfall. Dieser Mercedes AMG ist nur noch Schrott. Foto: Alex Talash

Unfassbares Glück im Unglück: Der Rollerfahrer wurde „nur“ leicht verletzt, der Mercedes-Fahrer unverletzt, es kam auch nicht zu Crashs durch nachkommende Fahrzeuge. Lediglich der schicke Sportwagen war Schrott, musste abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Die Ermittlungen laufen weiter. Bleibt zu hoffen, dass die Versicherung ohne Probleme in die Bresche springt…