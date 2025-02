Ruhrgebiet: Jugendbande schlägt immer wieder zu – bis sie einen entscheidenden Fehler macht

Festnahme in Herne (Ruhrgebiet)! Am Dienstagmorgen (25. Februar) vollstreckten Ermittler des Bochumer Polizeipräsidiums insgesamt zwölf Durchsuchungsbeschlüsse und sechs Haftbefehle gegen eine Jugendbande.

Die Tatverdächtigen sind gerade einmal zwischen 15 und 18 Jahre alt. Immer wieder schlugen sie zu, machten dabei aber einen entscheidenden Fehler…

Ruhrgebiet: So ging die Jugendbande vor

Es sind starke Vorwürfe, die den jugendlichen Tatverdächtigen aus dem Ruhrgebiet gemacht werden. In circa 50 Fällen sollen sie, in wechselnder personeller Zusammensetzung, hochwertige Produkte aus Parfümerien und Optikergeschäften geklaut haben. Der entstandene Schaden beläuft sich bei bislang 28 ausgewerteten Taten auf satte 30.000 Euro!

Die Täter gingen dabei zunehmend dreister vor: Mis zu sieben Mitgliedern betrat die Bande nach und nach die Filialen. Sie verteilten sich anschließend in dem jeweiligen Geschäft, ohne für das Personal eine Zusammengehörigkeit erkennen zu lassen. Dann wurden von den Jugendlichen teure Produkte aus den Auslagen genommen – und die Filiale fluchtartig verlassen.

Die Taten geschahen in NRW und ersten Hinweisen zufolge auch in anderen Bundesländern. Jetzt konnten die Ermittler die Kriminellen überführen. Den Fehler, den die Jugendlichen machten: Offenbar waren sie auf Videos von Überwachungskameras zu erkennen, hatten sich wohl nicht ausreichend vermummt.

Ruhrgebiet: Jugendbande überführt

In einer koordinierten Aktion durchsuchten die Beamten am besagten Morgen um 6 Uhr mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und der Stadt Herne zeitgleich die Objekte. Dabei wurden die sechs mit Haftbefehl gesuchten männlichen Tatverdächtigen festgenommen. Die Festgenommenen sollen noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Jugendvollzugsanstalt gebracht werden.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. Unter anderem werden nun die Tatverdächtigen vernommen und die sichergestellten Gegenstände ausgewertet.