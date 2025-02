Ruhrgebiet: Mann demoliert VW – irre, welchen Zettel er auf der Windschutzscheibe hinterlässt

Irrer Fall von Unfallflucht im Ruhrgebiet! Als ein VW-Fahrer am Montagvormittag (10. Februar) in Herdecke in sein Auto steigen wollte, traute er seinen Augen kaum.

Nicht nur hatte ein Autofahrer seinen schwarzen Volkswagen demoliert. Bevor sich der Unbekannte aus dem Staub machte, hinterließ er auch noch einen Zettel auf der Windschutzscheibe. Darin gab der Unfallfahrer sein Missgeschick zu. Wer glaubt, dass der Fall im Ruhrgebiet damit erledigt ist, sieht sich geschnitten. Denn eine entscheidende Sache fehlte im Geständnis.

Ruhrgebiet: Unfallflucht, „aber Kopf hoch“

„Sehr geehrter Autobesitzer, Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich soeben gegen ihr Auto gefahren bin“, heißt es in der Botschaft auf der Windschutzscheibe. Würde jetzt eine Telefonnummer folgen, wäre der Fall womöglich nicht auf dem Schreibtisch der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis gelandet.

Doch stattdessen beschreibt der Unfallfahrer, dass ein Passant ihn beobachtet habe, „also tue ich jetzt so, als würde ich meine Kontaktdaten aufschreiben.“ Das setzt er also nicht um, entschuldigt sich lediglich für die Umstände. „Aber Kopf hoch – heute wird ein wunderschöner Tag!“, ist sich der Verfasser sicher.

Unfallfahrer malt Sonne

Worte, die angesichts des Schadens eher zynisch als hoffnungsvoll wirken. Doch das ist noch nicht das Ende der Botschaft. Zum Abschluss malt der Verfasser dem Geschädigten noch eine Sonne und einen küssenden Smiley: „Damit Sie sich besser fühlen.“

Irres Unfallflucht-Geständnis im Ruhrgebiet. Foto: Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis

Auf einen Anruf bei der Polizei verzichtete der Verfasser der Zeilen. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben könnten. Der Unfall muss sich nach Angaben der Beamten am Montag etwa zwischen 6 und 9.15 Uhr auf der Hauptstraße in Herdecke zugetragen haben. Du hast etwas gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer: 02335 9166-2300.