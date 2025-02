Großeinsatz in NRW: Mann greift 81-Jährigen mit Messer an – plötzlich schwebt er selbst in Lebensgefahr

Großeinsatz der Polizei in Ratingen (NRW)! Vor einem Lokal an der Bahnstraße wurde ein 81-jähriger Ratinger mit einem Messer verletzt. Die Polizei stoppte den Tatverdächtigen auf der Straße. Ein Beamter zog seine Waffe und gab einen Schuss auf ihn ab – der traf.

Opfer und Tatverdächtiger liegen nun schwer verletzt im Krankenhaus und werden intensiv medizinisch betreut, wie ein Sprecher der Kreispolizei Mettmann (NRW) gegenüber DER WESTEN am Mittwochabend (12. Februar) angab.

Ratingen (NRW): Mann randaliert in Lokal

Gegen 19.50 Uhr wurde die Polizei über einen randalierenden Mann in einem Lokal an der Bahnstraße in Ratingen informiert. Wie sich dann jedoch herausstellte, war bereits viel mehr passiert. Der bisher nicht identifizierte Tatverdächtige soll einen 81-jährigen Ratinger mit einem Messer verletzt haben.

Auch aktuell: Großeinsatz an Schule in Hagen – Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Verdächtigem

Vor dem Lokal wurde er von der Polizei gestellt. Dabei schoss ein Beamter auf den Mann, um ihn zu stoppen. Dieser wurde dabei lebensgefährlich verletzt und liegt jetzt ebenso wie sein Opfer im Krankenhaus. Zudem hatte der Tatverdächtige keinen Ausweis bei sich, seine Identifizierung steht daher noch aus.

Foto vom Einsatzort in Ratingen (NRW) Foto: Patrick Schüller

Nach Polizei-Schuss in Ratingen (NRW): Düsseldorfer ermitteln

Die Bahnstraße musste nach dem Vorfall abgesperrt werden. Zurzeit (Stand 22 Uhr) nimmt die Polizei noch den Tatort auf. Der Einsatz ist so weit abgeschlossen. Nun ermittelt allerdings die Düsseldorfer Polizei – aus Neutralitätsgründen.

Mehr News aus der Region findest du hier:

Es sind noch viele Fragen offen: Kannten sich Opfer und mutmaßlicher Täter? Was war der Grund für die Auseinandersetzung? Warum drückte der Polizist ab? Diese und weitere Fragen müssen jetzt im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden.