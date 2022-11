Ruhrgebiet-Restaurant schmückt sich für Weihnachtszeit – es endet im Desaster! „Krank im Kopf“

Es ist wirklich traurig. Da gibt sein ein Restaurant im Ruhrgebiet viel Mühe, seinen Gästen zur Weihnachtszeit etwas zu bieten und so wird es den Besitzern gedankt.

Ein Restaurant im Ruhrgebiet hat sich auf die besinnliche Zeit vorbereitet und im Außenbereich einen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Kleine Holzbuden, Sitzmöglichkeiten und die passende Deko sorgen für die richtige Stimmung. Doch dann schauen die Besitzer morgens vorbei und finden nur noch ein einziges Chaos vor.

Ruhrgebiet-Restaurant wird Opfer IHRER Zerstörungswut

Der Overbeckshof in der Stadtmitte von Bottrop ist ein Restaurant und eine Eventlocation. Am Standort an der Straße Im Stadtgarten ist genügend Platz für den kleinen Weihnachtsmarkt, der dort noch bis zum 18. Dezember stehen soll. Doch eines Morgens steht hier plötzlich nicht mehr viel.

Schon zwei Nächte hintereinander haben hier Unbekannte eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Stühle liegen überall herum, teilweise kaputt. Tische wurden umgestoßen und sogar noch in den angrenzenden Teich geworfen.

Ruhrgebiet Bottrop Overbeckshof Foto: Privat

Eine Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte, aber den Besitzern beim Aufbau des Marktes geholfen hat, kann es einfach nicht fassen. Und sie fordert die Zerstörer nun heraus.

Restaurant-Besitzer fordern Schadensersatz

„Ich weiß nicht, was manche Menschen treibt“, schreibt die Frau in einer Bottroper Facebook-Gruppe. „Wir (der Overbeckshof) gibt sich Mühe und versucht eine kleine Anlaufstelle in der Weihnachtszeit für alle zu organisieren und dann wird zwei Nächte in Folge alles mutwillig kaputtgemacht und zerstört“, beschwert sie sich. „Das ist doch nicht richtig.“

Auch in den Kommentaren melden sich viele zu Wort, die diese Aktion absolut inkorrekt finden. „Die sind einfach krank im Kopf“, meint einer. „Unmöglich, diese Zerstörungswut an anderer Leute Eigentum.“ Andere meinen, die Besitzer sollten sofort Anzeige erstatten. „So was darf nicht straffrei davonkommen.“

Die Besitzer wollen dem Schuldigen dennoch eine Chance geben. Denn sie haben ein Druckmittel. „Unsere Überwachungskamera hat Sie klar aufgenommen und wir würden von einer Anzeige absehen, wenn Sie sich melden und den Schaden ersetzen!“, fordert die Frau die Täter auf. Also hier der Aufruf: Melde dich beim Overbeckshof und steh dazu!