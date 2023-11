Ruhrgebiet: Frau will mit Hund im Wald spazieren – und macht üble Entdeckung! „Geht’s noch?“

„Geht’s eigentlich noch?“ Hunde-Besitzerin Sabine aus dem Ruhrgebiet ist empört. Sie wollte am Dienstag (14. November) wie gewohnt mit ihrem Hund im Castroper Holz spazieren.

Als sie auf dem Parkplatz am Rande des Waldes ankommt, traut sie ihren Augen kaum. Wenig später ließ die Spaziergängerin ihrer Wut in einer Facebook-Gruppe aus dem Ruhrgebiet freien Lauf.

Ruhrgebiet: Schock am Waldrand – „Was für eine Schweinerei“

Autoreifen, alte Möbel oder Elektrogeräte. Am abgelegenen Stellen im Ruhrgebiet hinterlassen Unverbesserliche immer wieder ihren Müll. Die wilde Müllkippe, auf die Sabine am Dienstag in Castrop-Rauxel stoßen sollte, ist aber mehr als ungewöhnlich. „Unglaublich“, „Asoziales Verhalten“ und „Was eine Schweinerei“, schimpfen die Castroper beim Anblick ihrer Entdeckung.

Es handelte sich um einen Berg an Ski- und Motorrad-Ausrüstung, vor allem Schuhe, aber auch Skibretter und ein Auto-Lenkrad. Die Hunde-Besitzerin fiel beinahe vom Glauben ab und äußert im Gespräch mit DER WESTEN einen Verdacht: „So viele Schuhe hat wohl niemand privat in seinem Schrank.“

Die Spaziergängerin entdeckte im Castroper Holz eine ungewöhnliche Müllkippe. Foto: privat

Wilde Müllkippe – das kannst du tun

Viele vermuten, dass es sich bei dem Verursacher um einen Gewerbetreibenden handeln könnte und hoffen auf eine harte Strafe. Einer gibt zu bedenken, dass es sich um einen Skiverleih handeln könnte, der auf eine unseriöse Entsorgungsfirma hereingefallen sein „und sogar noch ‚Entsorgungsgebühr‘ dafür gezahlt“ haben könnte.

Die Castroper hoffen, dass sich ein solcher Betroffener melden und den Fall bei der Polizei anzeigen könnte.

Die Stadt Castrop-Rauxel bittet Anwohner, solche Fälle online beim Mängelmelder der Stadt zu melden. Der Fall werde dann an die zuständigen Stadtbetriebe weitergeleitet.