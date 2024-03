Duisburg: Frau geht im Park spazieren und macht Ekel-Entdeckung – „Große Schweinerei“

Das Wetter in NRW lockte am vergangenen Wochenende nach draußen. Ob im Wald, im Park oder in den Innenstädten: Die milden Temperaturen und Sonne satt machten Lust auf den Frühling.

Auch eine Frau aus Duisburg trieb es am Samstag (9. März) vor die Haustür. Am Roten Weg in Homberg-Hochheide wollte sie das Wetter genießen und sich die Beine vertreten. Doch eine Entdeckung im Gebüsch der Duisburger Grünanlage ließ sie vor Wut schäumen. Kurzerhand machte sie ihrem Ärger im Netz Luft.

Duisburg: Anblick im Grünen macht Passantin sauer

„Ekelhaft und unverschämt, was die Leute im Park entsorgen“, leitete sie ihren Beitrag bei Facebook in einer Duisburger Gruppe ein. „Kein Wunder, dass Ratten angelockt werden.“ Dieser deutlichen Beschreibung fügte sie auch ein Bild bei, bei dem vielen wohl direkt übel wird.

+++ Tierheim Duisburg: Katzen-Leid nimmt Mitarbeiterin schwer mit – „Heulend in der Ecke“ +++

Darauf zu sehen sind alte Brotscheiben und Brötchen, zum Teil schon mit grau-weißem Schimmel überzogen. Im Gespräch mit DER WESTEN wird sie nach ihrer Entdeckung sogar noch deutlicher: „Das ist eine große Schweinerei.“ Auch eine andere Spaziergängerin hat die Ekel-Entdeckung im Grün der Duisburger Parkanlage im Stadtteil Homberg gemacht. „Hab ich auch gesehen, ein paar Meter weiter der nächste Haufen.“ Wer der Urheber der Ekel-Haufen ist, ist ungewiss.

Diese Entdeckung aus Duisburg lässt viele Anwohner aktuell vor Wut schäumen. Foto: Privat

„Wird immer schlimmer“

Das Entsetzen über die Funde der Spaziergängerinnen ist im Netz groß. „Leider wird es immer schlimmer. Traurig“, kommentiert ein Anwohner. „Hab es auch gesehen. Es ist echt ätzend. Müsste man – wenn man wüsste, wer es war – vor die Haustür werfen. Schlimm wirklich“, wird eine Dame deutlich. „Schlimm und wenn das Vögel fressen und krank werden“, äußert eine weitere ihre Sorge.

Weitere News aus Duisburg:

Laut Angaben der Beitragserstellerin sollen im Park, der parallel zur Südstraße in Duisburg Homberg verläuft, gleich an drei Stellen Restmüll-Häufen dieser Art zu finden sein. Diese sollen der Stadt bislang noch nicht gemeldet worden sein. Vor allem Hunde-Halter sollten sich hier jetzt erst mal vorsehen.