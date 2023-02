Ruhrgebiets-Stadt machte sich zur Lachnummer – und zieht jetzt Konsequenzen

Diese Geschichte mag wie ein schlechter Scherz klingen, doch sie ist tatsächlich so passiert. Der Protagonist ist eine neue E-Ladesäule in Herne (Ruhrgebiet). Sie sollte direkten Anwohnern einen weiten Weg ersparen.

Doch das Gegenteil war eher der Fall. Denn bei der Planung unterliefen wohl ein paar Fehler. Nun hat die Ruhrgebiets-Stadt reagiert und damit ein Eingeständnis abgegeben.

Ruhrgebiets-Stadt will Fehler beheben

Problem bei der E-Ladesäule in der Sternstraße in Herne war, dass sie zeitweise gar nicht benutzt werden durfte. Denn sie befindet sich im eingeschränkten Halteverbot und auch viel zu nah an einer Kreuzung. Auf dem Verkehrsschild werden Autofahrer zudem darauf hingewiesen, dass Strom tanken vom „1.-15. des Monats“ untersagt ist. Strom tanken geht also nur in der zweiten Hälfte des Monats (Hier noch mehr Infos). Wer den Hinweis nicht beachtete, lief Gefahr ein Knöllchen zu kassieren.

Noch mehr News:

Ein schlechter Scherz der Stadt oder ein Fehler bei der Planung? Auf Anfrage von „24auto.de “ erklärte die Stadt Herne dazu: „Dieser Faktor wurde nicht übersehen. Die Anpassung der StVO-Beschilderung folgt noch im Rahmen der Baumaßnahmen.“ Doch nun hat die Stadt eine Maßnahme ergriffen, die eher nach einem Schuldeingeständnis aussieht.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Mit einer gelben Tüte ist jetzt deutlich: Diese Ladesäule kann nicht genutzt werden“, berichtet RTL-West auf Facebook. Ein Bild zeigt die eingetütete E-Ladesäule. Viele User wissen nicht so recht, ob sie bei dem Anblick den Kopf schütteln oder einfach nur lachen sollen. Hier ein paar Reaktionen: