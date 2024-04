Aldi im Ruhrgebiet zieht drastische Konsequenzen – Kunden bleibt nur eine Wahl

Drastische Konsequenzen bei einem Aldi im Ruhgebiet! Jetzt müssen sich Kunden umstellen. Die nächste Schließung steht an.

Die Real-Filiale in Herne-Baukau ist Geschichte – und prompt folgt die nächste Schließung eines Supermarkts. Auch für die Aldi-Filiale an der Cranger Straße 26 ist jetzt Schicht im Schacht.

+++Aldi, Lidl und Co.: Kartenzahlung nicht möglich – deutsche Eigenart hilft Kunden+++

Aldi im Ruhrgebiet: Das sagt ein Sprecher zu den Plänen

Das bestätigte Aldi auf Nachfrage von „halloherne“. „Wir möchten unsere Kunden in Herne einen schnellen und einfachen Einkauf ermöglichen. Dazu gehört auch die Modernisierung des gesamten Aldi Nord Filialnetzes nach dem aktuellen Filialkonzept“, erklärt ein Aldi-Sprecher.

Dies sei am aktuellen Standort leider nicht möglich. „Es ist daher korrekt, dass unser Aldi Markt an der Cranger Straße in Herne mit der Eröffnung unserer neuen Filiale im Kaiserquartier schließen wird“, heißt es weiterhin.

Ebenfalls interessant für dich: Netto, Aldi & Co: Kassierer dürfen Kunden wegschicken – wenn sie beim Bezahlen diese Fehler machen

Aldi im Ruhrgebiet: Wie lange kann man am alten Standort noch Einkäufe tätigen?

Am Baukauer Kaiserquartier wird aktuell gebaut. Hier soll ein Mix aus Wohnen, Nahversorgung, Gastronomie, Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung und Bildung entstehen.

Doch wie lange können Kunden noch am alten Standort ihre Einkäufe tätigen? „Die Fertigstellung der Bereiche wird im dritten Quartal 2024 erfolgen. Den genauen Termin können wir derzeit noch nicht nennen“, erklärt Jennifer Zorn, Sprecherin der E-Gruppe, gegenüber „halloherne“.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Aldi im Ruhrgebiet: Kunden bleibt nur noch eine Wahl

Die bisherige Aldi-Filiale an der Cranger Straße bleibt wohl bis zum Sommer hin geöffnet. Anschließend folgt die Eröffnung der neuen Filiale im Kaiserquartier. Dann bleibt Kunden nur noch eine Wahl: Sie müssen sich von dem alten Aldi verabschieden und sich an den neuen Markt gewöhnen.