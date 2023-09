Ruhrgebiet: 19-Jährige vergewaltigt! Täter lauert in der Dunkelheit – SO sieht er aus

Erschreckender Vorfall am Samstag (9. September) im Ruhrgebiet. Eine junge Frau (19) ist am späten Abend gegen 23 Uhr von einem Mann in Hagen vergewaltigt worden.

Drei Tage später nahm die Hagenerin ihren Mut zusammen und zeigte den Vorfall bei der Polizei Hagen an. Jetzt fahnden die Beamten im Ruhrgebiet nach dem Vergewaltiger.

Ruhrgebiet: Vergewaltiger verfolgt Frau in der Dunkelheit

Die 19-Jährige sagte aus, dass sie am Samstagabend zu Fuß von der Mittelstraße nach Hause laufen wollte. Auf dem Heimweg habe sie ein unbekannter Mann angesprochen, der ihr schon vorher in der Dunkelheit auf der Hochstraße aufgefallen war. Plötzlich tauchte er vor ihr auf.

Der Mann forderte sie auf, ihn nach Hause zu begleiten, weil er mit ihr Sex haben wolle. Die 19-Jährige lehnte das offensive Angebot des lallenden Mannes ab und versuchte zu entkommen. Sie lief über die Hochstraße und die Jägerstraße zur Buntebachstraße. Der Unbekannte klebte an ihren Fersen und packte schließlich in der Franzstraße zu, um die Hagenerin gegen ihren Willen zu vergewaltigen. Die junge Frau wehrte sich mit Händen und Füßen. Schließlich gelang es der Hagenerin, ihren Peiniger abzuschütteln und er rannte in unbekannte Richtung davon.

So sieht der Vergewaltiger aus

Jetzt bittet die Polizei Hagen die Öffentlichkeit um Hinweise, die zur Ergreifung des Vergewaltigers führen können. So beschrieb die Hagenerin ihren Peiniger:

etwa 23 bis 26 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

schlanke, sportliche Figur

dunkler Teint

schwarze, kurze, gelockte Haare

schwarzer Drei-Tage-Bart

Zur Tatzeit trug der Mann ein dunkles T-Shirt sowie eine helle Dreiviertel-Jeans mit Löchern. Nach Einschätzung der 19-Jährigen war der Mann vermutlich betrunken.

Dir ist zur Tatzeit etwas aufgefallen oder du kannst Angaben zu der Vergewaltigung machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Hagen unter der Nummer: 02331 – 986 2066.