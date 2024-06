Ruhrgebiet: Mann zu Sex-Date in den Wald gelockt – er ahnt nicht, wer auf ihn wartet

Sex-Date mit üblen Folgen! Ein 58-Jähriger aus dem Ruhrgebiet hatte sich eigentlich zu einem Schäferstündchen gegen Bezahlung im Wald mit einem Unbekannten verabredet. Doch was vielversprechend als Flirt über eine Gay-Dating-App begann, endete für den Mann aus Schwelm mit zwischenzeitlich lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus!

+++ Dortmund: Frau von Auto überrollt – ihr Kind kann sie noch von sich schmeißen ++Hubschrauber-Einsatz +++

Wie die ermittelnde Polizei Hagen am Dienstag (18. Juni) in einer Mitteilung offenbarte, macht einfach nur sprachlos. Denn anstatt auf einen Sex-Partner zu treffen, sah sich der 58-Jährige im Wald in Hohenlimburg im Ruhrgebiet auf einmal einer Gruppe von Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren gegenüber. Und die dachten nicht etwa an Zärtlichkeiten im Grün-Gürtel, sondern griffen den Mann brutal an und raubten ihn aus.

Ruhrgebiet: Nicht der erste Vorfall dieser Art

Am vereinbarten Treffpunkt am Wald in Hohenlimburg konnte der Schwelmer noch nicht ahnen, was ihm kurz darauf blühen würde. Doch kaum war er mit diesem im Grün verschwunden, kamen plötzlich einige Jugendliche hinzu und griffen den 58-Jährigen an.

Auch interessant für dich: Flughafen Dortmund: Georgien-Fan reist für Türkei-Spiel an – plötzlich klicken für ihn die Handschellen

Bei der heftigen Attacke, die sich bereits am vergangenen Donnerstag (13. Juni) ereignete, wurde der 58-Jährige lebensgefährlich verletzt. Mittlerweile schwebt er laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Es sei allerdings nicht der erste Vorfall dieser Art im Ruhrgebiet gewesen, weshalb die Ermittler mögliche Zusammenhänge zu vorherigen Raubüberfällen überprüfen.

Polizei kann sechs Tatverdächtige festnehmen

Die Fahndung nach den jugendlichen Tatverdächtigen verlief erfolgreich: Demnach konnten sechs Teenager im Alter von 15 bis 18 Jahren in der Nähe des Tatorts angetroffen und festgenommen werden.

Weitere News aus dem Ruhrgebiet:

Nun wird gegen sie wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubs ermittelt. Wenn auch du Opfer der Jugendlichen geworden bist oder Personen kennst, die ebenfalls Opfer der Gruppe im Raum Hagen im Ruhrgebiet geworden sind, dann melde dich per Telefon unter 02331 – 986 2066 bei der Polizei Hagen.