Ungesündeste Stadt Deutschlands liegt im Ruhrpott – es ist nicht Gelsenkirchen

Das Gelsenkirchen-Bashing hat ein Ende – zumindest bei dieser Kategorie. Denn eine neue Studie hat sich mit der Frage beschäftigt: Welche Stadt in Deutschland hat eigentlich die besten Voraussetzungen für ein gesundes Leben? Und welche so überhaupt nicht?

Das Ergebnis dürfte sicher den ein oder anderen Einwohner überraschen. So ist Gelsenkirchen nicht die ungesündeste Stadt im Ruhrgebiet. Nein, es geht wohl noch schlechter – und zwar deutlich.

Ruhrgebiet: Diese Stadt ist am ungesündesten

Im Vergleich der Großstädte Deutschlands sticht eine besonders hervor – und zwar im negativen Sinne. So ist tatsächlich Duisburg die ungesündeste Stadt des ganzen Landes. Die Stadt mitten im Ruhrgebiet erhält laut einer Studie des Telemedizin-Anbieters ZAVA diese Negativ-Auszeichnung.

Das Unternehmen macht das abhängig von der Anzahl der Sportzentren und Schwimmbäder innerhalb des Gebiets und auch der Grünflächen berechnet auf die Zahl der Einwohner. Ausgenommen sind dabei kleinere Städte mit weniger als 100.000 Einwohnern. Den Städten wird dabei ein Indexwert zwischen 0 und 10 zugewiesen. Duisburg erhält den Wert 3,67.

Duisburg landet auf dem letzten Platz

Bei der Bewertung gab es Abzüge für die schlechteste Luftqualität im ganzen Land (1,78) und für die im Vergleich besonders wenigen Sportstätten, Schwimmbäder und Grünflächen. Damit landet Duisburg auf Rang 78. Aber auch Köln (3,8), Leverkusen (4,39), Krefeld (5,08) und Wuppertal (5,16) schneiden besonders schlecht ab.

Tatsächlich tummeln sich im Ruhrgebiet um Duisburg mit Gelsenkirchen (4,33), Herne (4,55) und Oberhausen (4,56) noch weitere der zehn ungesündesten Städte Deutschlands. Doch welche ist nun die gesündeste Stadt in NRW? Das ist Recklinghausen mit einer 8,91 auf der Skala, gefolgt von Paderborn (8,75) und Gütersloh (8,62), die ebenfalls zu den zehn gesündesten Orten gehören.

NRW liegt im Mittelfeld

Insgesamt liegt NRW mit einer 6.42 im Durchschnitt der Bundesländer. Sachsen führt mit einer 8,73 und Bremen liegt mit 4,54 hinten. Insgesamt führt Heilbronn in Baden-Württemberg das Ranking an und zwar mit einem beachtlichen Ergebnis: 9,43. Heilbronn wird gefolgt von Göttingen in Niedersachsen mit einer 9,06. Die beste Luftqualität hat Trier in Rheinland-Pfalz mit einer 8,15 und teilt sich somit den dritten Platz mit Karlsruhe.