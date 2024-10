Ruhrgebiet: Feuerwehr kämpft gegen Flammen – unfassbar, was sich dieser Lamborghini-Fahrer erlaubt

Unglaubliche Szenen bei einem Feuerwehr-Einsatz im Ruhrgebiet am Donnerstagabend (3. Oktober). Die Einsatzkräfte eilten nach einem Notruf kurz vor 19 Uhr in die Feldstraße in Herten.

Dort ist es nach bisher ungeklärter Ursache zu einem Küchenbrand gekommen. Was sich im Bereich der Einsatzstelle im Ruhrgebiet abspielen sollte, sorgte für fassungslose Mienen.

++ Lotto-König Chico schaut aus seinem Luxus-Penthouse – und traut seinen Augen nicht: „Scheiße“ ++

Ruhrgebiet: Lamborghini-Fahrer erhitzt Gemüter

Egal ob Rettungsdienst, Polizei oder Feuerwehr. Wenn das Martinshorn ertönt und Blaulicht im Rückspiegel zu sehen ist, haben Autofahrer Platz zu machen. Das ist nicht nur eine der ersten Verkehrsregeln, die in der Fahrschule gelehrt werden. Es sollte eigentlich zum gesunden Menschenverstand gehören, dass Einsatzkräfte im Notfall nicht behindert werden. Schließlich könnte jeder von uns eines Tages Hilfe benötigen.

Mehr aus dem Ruhrgebiet: Jetzt wird es richtig dreist – ÖPNV-Passagiere werden zur Kasse gebeten

Der angesprochene Lamborghini-Fahrer versperrte der Feuerwehr Herten bei ihrem Einsatz am Donnerstagabend zwar nicht den Weg. Dafür drängelte sich der dreiste Fahrer mit seiner Protzkarre allerdings an der Sperre der Polizei und an allen Einsatzkräften vorbei. Nur um dann in aller Seelenruhe im Einsatzgebiet zu parken…

Ein Lamborghini-Fahrer machte Ärger bei einem Feuerwehr-Einsatz im Ruhrgebiet. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Polizei schreitet ein

Ein Selbstverständnis, das nicht nur den Einsatzleiter der Feuerwehr aus der Fassung brachte. Er sprach von einer großen Gefährdung seiner Kollegen durch dieses rücksichtslose Verhalten. Die Polizei Herten verfolgte den Mann und sorgte dafür, dass er schleunigst weiterfuhr. Noch ist unklar, ob die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den rücksichtslosen Fahrer einleiten.

Mehr Themen:

Der Einsatz an sich ging zum Glück glimpflich aus. Die drei Bewohner der Wohnung konnten das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Und die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.