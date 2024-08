Ruhrgebiet: Baum stürzt auf Fußgänger – Lebensgefahr! ++ Hubschrauber im Einsatz

Schreckliches Ereignis am frühen Freitagabend in Ennepetal im Ruhrgebiet. Als ein Baum auf einen Gehweg stürzte, wurde eine Person erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehr Ennepetal war zu einem umgestürzten Baum in der Wiemerhofstraße gerufen worden. Noch auf der Anfahrt wurde von der Leitstelle ein weiterer umgestürzter Baum gemeldet. Unter diesem war eine Person eingeklemmt. Über den Zustand des Opfers ist am Freitagabend noch nichts bekannt.

Ruhrgebiet: Mensch von umstürzendem Baum getroffen

Im nordrhein-westfälischen Ennepetal wurde die Feuerwehr am Freitagabend (9. August) gegen 16.45 Uhr alarmiert, weil ein Baum auf einen Gehweg gestürzt war. Von Verletzten war zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt. Nachdem die Einsatzkräfte ausgerückt waren, ging ein weiterer Notruf ein, dass erneut ein Baum umgestürzt sei, diesmal aber einen Mann unter sich begraben habe, berichtet die „Westfalenpost“.

Der 57-Jährige war unter den hunderte Kilo schweren Ästen begraben. Er wurde mit einer Motorsäge und weiterem technischen Gerät unter dem Baum befreit und sofort wiederbelebt. Bilder von der Unfallstelle zeigen Rettungskräfte und Notarzt bei der Versorgung des Verletzten. Der Mann wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Die von dem Baum erfasste Person wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Foto: Alex Talash

Nachdem die eingeklemmte Person befreit werden konnte, flog ein Rettungshubschrauber den Verletzten in eine Spezialklinik nach Bochum.

Warum die beiden Bäume an der Wiemerhofstraße innerhalb kürzester Zeit nacheinander umstürzten, ist noch unklar. Nach Informationen dieser Redaktion soll es zuvor in Ennepetal geregnet haben. Ob dies die Ursache war, ist unklar.

Nachdem der Mann in ein Bochumer Krankenhaus geflogen worden war, gab es am Freitagabend noch keine Informationen über seinen aktuellen Zustand; auch für die Feuerwehr war der Einsatz nach dem Transport des Opfers noch nicht beendet. Die Löschgruppe Voerde und die Sondereinsatzgruppe der Feuerwehr Ennepetal beseitigten den großen Baum am Abend mit Teleskopladern und Motorsägen.